Once talleres alfareros de La Rambla participarán en la Feria Internacional Argillá Argentona

Una muestra de 20 piezas premiadas a lo largo de los 100 años de vida de EnBarro acompañará a los artesanos y recalará más tarde en la Casa de Córdoba en Madrid

Once talleres alfareros de La Rambla participarán, bajo el paraguas de la Diputación de Córdoba, en la Feria Internacional Argillá Argentona (Cataluña), “una acción promocional que se desarrollará del 3 al 5 de julio y que se enmarca en la celebración de los 100 años de la Feria de Cerámica EnBarro”.

De este modo lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien acompañado por el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero; el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez; y el presidente de la Asociación de Artesanos Alfareros, Álvaro Montaño, ha dado a conocer los detalles de esta iniciativa.

Fuentes ha insistido en que “La Rambla estará en una de las ferias internacionales de cerámica más prestigiosas de Europa. En esta ocasión, contará con la participación de artesanos procedentes de Francia, Eslovenia, Hungría, Marruecos y Polonia”.

“El hecho de que la cerámica cordobesa haya sido elegida para participar en ente encuentro dice mucho y bien del trabajo que se viene realizando por parte de un sector que ha sabido mezclar tradición y vanguardia y que trabaja bajo la calidad y el prestigio”, ha matizado Fuentes.

Según el Libro Rojo de la Artesanía Andaluza, ha continuado, “la cerámica es el producto más demandado, adquirido por el 56% de los consumidores, convirtiéndola en un sector de futuro y desarrollo”.

El máximo responsable de la Diputación ha hecho referencia, además, a que “durante la feria se expondrán también 20 piezas, todas ellas premiadas en los 100 años de historia de la Feria de Cerámica de La Rambla. Esta muestra, una vez concluida la Feria Argillá, se trasladará a la Casa de Córdoba en Madrid, donde podrá ser visitada en el Salón Mezquita”.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha afirmado que “esta acción nos permite dotar de valor añadido al sector de la cerámica, y lo hacemos en un escaparate nacional pero con repercusión internacional”.

Romero ha hecho hincapié “en el apoyo que, a través de Iprodeco, venimos ofreciendo a la tradición alfarera de La Rambla, un sector que cuenta con artesanos y artesanas que han sabido mantener en el tiempo una tradición, del mismo modo que mira hacia el futuro”.

Por su parte, el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, ha agradecido el apoyo de la Diputación a esta acción promocional, “una de las actividades que estamos preparando con motivo de nuestro centenario. Nuestra participación en esta feria no sería posible sin el impulso de la institución provincial, ni el trabajo de los once empresarios rambleños que presentarán sus productos en este escaparate”.

Jiménez ha insistido en que “la Feria de Cerámica de La Rambla, nacida en 1926, es la más antigua de nuestro país de las dedicadas a este sector artesano, un hecho que podrá evidenciarse también en la muestra que acompañará a nuestros talleres y que, posteriormente, recalará en Madrid”.

Finalmente, Álvaro Montaño, ha explicado que “serán once los talleres que asistirán a este encuentro, abarcando las distintas modalidades tanto de alfarería tradicional, como de jardinería, decoración y menaje”.

Para Montaño, “nos encontramos ante una oportunidad excepcional, no solo para vender nuestros productos sino para presentarlos en un escaparte internacional como es la Feria Arguillá Argentona”.