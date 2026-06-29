El montillano Francisco Alcaide se proclama campeón del III Torneo de Tenis de Mesa de Posadas

El palista montillano Francisco Alcaide, jugador del CD Tenis de Mesa La Rambla, fue el gran protagonista del III Torneo de Tenis de Mesa de Posadas, celebrado el pasado sábado 27 de junio, al proclamarse campeón de la categoría Federados. La competición reunió a cerca de 70 palistas procedentes de diferentes clubes de Córdoba y Andalucía, ofreciendo un magnífico nivel de juego durante toda la jornada.

El CD Tenis de Mesa La Rambla estuvo representado por Gorka Gándara, Víctor Lizana, Alfonso Jiménez, José Luis Oña, Francisco Alcaide, Andrés Romero, Rafael Nadales, Alfonso García y Carlos Jiménez, quienes completaron una sobresaliente actuación en las categorías de Federados e Iniciación.

No obstante, el nombre propio del torneo fue el de Francisco Alcaide, que firmó una actuación impecable para conquistar el título. El montillano desplegó un tenis de mesa de altísimo nivel, imponiéndose a algunos de los jugadores más destacados del panorama provincial y andaluz, varios de ellos habituales en competiciones nacionales.

En su camino hacia el campeonato derrotó a rivales de la talla de Rafael Caro (CTM Posadas) y Antonio J. Lara (CTM Marmolejo), jugadores con una dilatada trayectoria y experiencia en el circuito nacional, demostrando una gran solidez y un excelente nivel competitivo durante todo el torneo.

La final tuvo, además, un marcado acento rambleño, ya que enfrentó a dos jugadores del CD Tenis de Mesa La Rambla: Francisco Alcaide y José Luis Oña. Ambos ofrecieron un encuentro vibrante, de gran calidad técnica e intensidad, que terminó decidiéndose por un ajustado 3-2 a favor del palista montillano.

El excelente papel del club Rambleño quedó reflejado en el podio de la categoría Federados:

🥇 Francisco Alcaide, campeón.

🥈 José Luis Oña, subcampeón.

🥉 Andrés Romero, semifinalista.

Estos resultados ponen de manifiesto el gran momento deportivo que atraviesa el CD Tenis de Mesa La Rambla, cuyos jugadores continúan cosechando importantes éxitos y consolidándose como una referencia del tenis de mesa en la provincia de Córdoba.

Desde el club queremos felicitar a todos nuestros jugadores por el magnífico torneo realizado y, de manera especial, a Francisco Alcaide por un título que recompensa su esfuerzo, constancia y excelente temporada. Del mismo modo, agradecemos al CTM Posadas la magnífica organización y el excelente desarrollo de un torneo que, año tras año, sigue creciendo en participación y nivel deportivo.