El Ayuntamiento de La Rambla destina 50.000 euros para que sus ciudadanos elijan su destino con los Presupuestos Participativos

El Ayuntamiento de La Rambla pone en marcha una nueva edición de los Presupuestos Participativos La Rambla Decide 2026, una herramienta consolidada de participación ciudadana que permitirá a los vecinos intervenir de forma directa en la definición de las prioridades de inversión municipal para el ejercicio actual.

La iniciativa, que reserva una partida específica de 50.000 euros dentro del Presupuesto Municipal, vuelve a situar a la ciudadanía en el centro de la acción pública mediante un modelo de gestión basado en el diálogo abierto entre vecinos, representantes políticos y personal técnico municipal.

El concejal de Juventud, Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de La Rambla, Juan Bautista García, ha subrayado que La Rambla Decide se ha consolidado como un gran instrumento de participación ciudadana de nuestro municipio, permitiendo que los vecinos pasen de ser meros observadores a convertirse en protagonistas activos de las decisiones que afectan al futuro de La Rambla”.

García ha destacado además que “el Gobierno local de Jorge Jiménez mantiene una firme apuesta por fortalecer la democracia participativa, promoviendo espacios donde ciudadanía, técnicos y responsables políticos compartan la reflexión sobre las necesidades reales del municipio y el destino de los recursos públicos”.

En esta edición, el proceso se desarrollará a través de una plataforma informática con el objetivo de garantizar la máxima transparencia, trazabilidad y legitimidad en todas sus fases. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento habilitará mecanismos de apoyo presencial para facilitar la participación de aquellas personas con mayores dificultades de acceso a las nuevas tecnologías. “Queremos que nadie quede fuera de este proceso. Por eso combinamos las ventajas de las herramientas digitales con puntos de apoyo y acompañamiento para que cualquier vecino o vecina pueda presentar sus propuestas en igualdad de condiciones”, ha señalado el concejal.

La filosofía del proyecto mantiene el modelo participativo que ha caracterizado las anteriores ediciones: la ciudadanía plantea sus propuestas, el personal técnico municipal asesora sobre su viabilidad y una Comisión Evaluadora de Participación Ciudadana se encarga de debatir, valorar y priorizar aquellas iniciativas que mejor respondan a las necesidades colectivas del municipio.

Entre los principales objetivos de los Presupuestos Participativos destacan fomentar una ciudadanía más activa e implicada, mejorar la transparencia y la eficacia en la gestión municipal, favorecer el diálogo entre los diferentes agentes sociales y fortalecer la comunicación entre el Ayuntamiento y la población.

El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto del 29 de junio al 12 de julio de 2026 a través de la plataforma habilitada para tal fin. Posteriormente, las iniciativas serán analizadas por los departamentos municipales competentes para determinar su viabilidad técnica y económica, antes de pasar a la fase de evaluación y priorización por parte de la Comisión Evaluadora, que se reunirá entre el 20 y el 26 de julio.

Toda la información relativa al proceso, así como el acceso al formulario de participación, estará disponible en la web www.larambladecide.es