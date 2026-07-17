Nueva cátedra de la UCO para impulsar la industria de la madera y el mueble en la provincia

La iniciativa, que nace de la colaboración de la UCO y la Asociación de Empresarios de la Industria de la Madera y el Mueble de Córdoba (UNIEMA), busca potenciar la investigación, la transferencia y la innovación y dar más visibilidad a un sector estratégico para la economía cordobesa.

El sector de la madera y el mueble en la provincia cordobesa contará a partir de ahora con una nueva herramienta para potenciar esta actividad económica y mejorar su competitividad. La Universidad de Córdoba ha creado la Cátedra de la Industria de la Madera y el Mueble “Francisco Javier Torrero Mejías”, en honor al empresario cordobés fallecido en 2017 y considerado uno de los referentes del sector en la provincia.

La iniciativa, que busca reforzar la relación entre la institución universitaria y una industria estratégica para la economía cordobesa, nace de la colaboración entre la UCO y la Asociación de Empresarios de la Industria de la Madera y el Mueble de Córdoba (UNIEMA), entidad situada en pleno centro de Córdoba capital, presidida por Enrique Fernández Hidalgo, y que agrupa a empresas de referencia del sector, como Muebles SIOLCA, TORINCO, Muebles OB, Puertas ARSE, Franco Furniture o Tonelería del Sur, entre otras.

La cátedra ha sido presentada hoy oficialmente en un acto celebrado en el Rectorado de la institución académica, que ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; el presidente de UNIEMA, Enrique Fernández, el director de la nueva entidad, Miguel González-Mohino; el vicerrector de Transferencia, Formación Continua y Emprendimiento, Sergio Castro; la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, María Dolores Gálvez; y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent.

El rector de la Universidad de Córdoba ha querido agradecer a UNIEMA su “voluntad y disposición para emprender este proyecto”, y ha mostrado el apoyo “total” de la universidad a esta “nueva andadura”, que “supone una gran responsabilidad al estar vinculada al legado y los valores de Francisco Javier Torrero Mejías”.

Por su parte, el vicerrector de Transferencia, Formación Continua y Emprendimiento, se ha mostrado convencido de que la nueva entidad será un “instrumento útil para enlazar a las empresas en un puente bidireccional con la universidad, que permitirá identificar los retos del sector y constituirse como una herramienta para la formación continua de los trabajadores”. En este mismo sentido se ha pronunciado la primera teniente de alcalde, Blanca Torrent, quien ha calificado a la nueva cátedra como “una alianza necesaria y prometedora que permitirá establecer sinergias entre el conocimiento y el sector productivo”.

Tal y como ha explicado el director de la Cátedra y profesor del área de Organización de Empresas de la UCO, Miguel González-Mohino, el nuevo acuerdo nace con el objetivo de “ofrecer soluciones al sector y desarrollar proyectos que tengan un impacto tangible para a las empresas”. Asimismo, la delegada territorial de Empleo ha insistido en la importancia de la industria de la madera y el mueble, “uno de los sectores más potentes de la provincia, que avanza rápidamente, y que ahora podrá continuar captando talento, seguir creciendo y convertirlo en empleo”.

El presidente de UNIEMA, Enrique Fernández, ha explicado que la nueva cátedra nace “por iniciativa propia de las empresas de este ámbito” y ha destacado el sector de la madera y el mueble “forma parte de la identidad de Córdoba, y de miles de familias que generación tras generación han convertido un oficio en una industria y en empresas que compiten al más alto nivel”.

Investigación, transferencia y captación de talento

El principal objetivo de la cátedra es convertirse en un punto de encuentro entre la universidad y las empresas para impulsar la investigación, la transferencia de conocimiento y la innovación, pero también dar mayor visibilidad al sector de la madera y el mueble y atraer talento cualificado, aprovechando el potencial del alumnado y del personal investigador de la Universidad de Córdoba.

Para ello, durante la primera reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento, la nueva entidad ha planteado diversas líneas de actuación que se irán desarrollando progresivamente. Entre ellas destacan la creación de una página web de referencia sobre el sector que recopile información, recursos y datos de interés, una necesidad detectada por las empresas al no disponer de estadísticas oficiales específicas y actualizadas que permitan conocer con precisión la dimensión y evolución del sector en la provincia.

Asimismo, la Cátedra impulsará un programa de prácticas para estudiantes universitarios en las empresas asociadas, con el objetivo de acercar el talento joven al tejido empresarial y favorecer su incorporación al mercado laboral, contribuyendo a la captación y retención de profesionales cualificados.

Entre las actuaciones previstas también se encuentra la realización de informes sectoriales, organización de cursos especializados, jornadas técnicas y actividades formativas orientadas tanto al estudiantado como a profesionales del sector, así como la participación en ferias y eventos universitarios para dar a conocer la industria de la madera y el mueble, mostrar las oportunidades profesionales que ofrece y acercar las empresas a los futuros egresados.