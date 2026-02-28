Nuevas vías de impulso y reconocimiento profesional al sector del arte sacro andaluz

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de asociaciones de arte sacro de distintas provincias andaluzas, acompañada por la delegada territorial en Córdoba, Mª Dolorés Gálvez.

En el encuentro participaron Pedro Palenciano, presidente de la Asociación de Jaén; Arturo Soto, presidente de la Asociación de Cádiz; y el presidente y vicepresidente de Artesa, Asociación profesional de Artesanos de lo Sacro de Córdoba, José Carlos Rubio y Miguel Ángel González.

Durante la reunión se abordó la posibilidad de que las asociaciones andaluzas puedan obtener la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de arte sacro, siguiendo la estela iniciada en Sevilla, con el objetivo de reforzar la protección y el reconocimiento de estos oficios.

Asimismo, se analizó la puesta en marcha de un curso de modelado en 3D dirigido al sector, abierto a artistas y artesanos de todas las disciplinas vinculadas al arte sacro. Para su desarrollo ya se han iniciado conversaciones con la Escuela de Joyería, que cuenta con esta cualificación dentro de sus especialidades formativas.

Otro de los asuntos tratados fue el de las acreditaciones profesionales. Se informó de que tanto la Escuela de Joyería como la Escuela de la Madera son centros acreditados y que, desde 2021 y 2023 respectivamente, vienen desarrollando esta labor, permitiendo que numerosos artesanos de distintas especialidades obtengan certificaciones oficiales.

También se abordó el impulso de iniciativas orientadas a promover la formación vinculada al arte sacro mediante proyectos específicos de carácter complementario. En este contexto, las asociaciones trasladaron su preocupación por la existencia de determinadas limitaciones que dificultan compatibilizar la labor formativa con el mantenimiento del reconocimiento profesional en el ámbito artesanal.

Durante la reunión se puso en valor el arte sacro como una rama esencial de la artesanía andaluza, donde la Semana Santa constituye un eje cultural, patrimonial y económico de primer orden. Estas asociaciones destacaron la proyección nacional e internacional de los artesanos andaluces, así como la diversidad de oficios que integran dichas asociaciones —imagineros, tallistas, orfebres, doradores, escultores, restauradores o bordadores— y su contribución a la proyección cultural y turística de Andalucía.

La consejera trasladó la total disposición de la Junta de Andalucía para colaborar con el sector, estudiar sus propuestas y seguir apoyando iniciativas que contribuyan a la preservación, profesionalización y reconocimiento del arte sacro andaluz como parte esencial de nuestro patrimonio artístico y etnológico.