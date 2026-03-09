La Feria Cofrade de España e Iberoamérica aspira a ser un referente internacional en la creación de arte sacro

La provincia de Córdoba pretende consolidar su posición como referente en el mercado internacional del arte sacro en el marco de una estrategia en la que se incluye la segunda edición de la Feria Cofrade de España e Iberoamérica. Este evento, previsto del 16 al 18 de octubre, volverá a contar con el impulso de la Diputación para “reconocer y apoyar la creación de empleo, la actividad artesanal y el desarrollo turístico vinculado a este sector, lo que lo convierte en una verdadera industria cultural”.

Así se ha expresado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que ha participado hoy en la presentación de este evento en un acto en el que ha estado acompañado por alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, Manuel Murillo. Para Fuentes “el mundo cofrade muestra su compromiso social de manera encomiable durante todo el año, no solo con una labor de catequesis de una forma única, pero además se han involucrado en la preservación del patrimonio con siglos de historia que están contribuyendo a restaurar gracias a su esfuerzo y eso hay que reconocerlo”.

En esa línea se enmarca “la II Feria Cofrade de España e Iberoamérica, organizada por la Diputación y la Agrupación de Cofradías de Córdoba, que consolidará a la provincia como punto de encuentro global del sector, lo que permitirá proyectar su riqueza cultural, artística y económica más allá de nuestras fronteras, lo que debe ser motivo de orgullo”, ha remarcado Fuentes.

El máximo responsable de la Diputación ha puesto en valor el buen momento por el que atraviesa la creación artesanal sacra que aglutina a un amplio espectro de actividades entre las que se incluye a imagineros, orfebres, bordadores, tallistas, doradores, vestidores, floristas y restauradores “que cuentan en la provincia con talleres y obradores en los que la tradición y el talento se unen para convertirse en verdaderos referentes a nivel nacional e internacional”. Un ámbito en el que Fuentes ha destacado que “cualquier pueblo de la provincia, por pequeño que sea, cuenta con imágenes o ajuares con siglos de antigüedad”.

Para Fuentes, además de la importancia del valor histórico del patrimonio de que atesoran las hermandades de la provincia, “este evento visibiliza en el Palacio de Ferias de Córdoba y pone en valor el mundo cofrade también desde el punto de vista económico y artesanal”, a lo que ha añadido la importancia de “promover vínculos y servir de puente con América”.

La primera edición de la Feria Cofrade celebrada el pasado año demostró la pujanza del tejido empresarial vinculado al mundo religioso con la participación de 80 estands, una cifra que se espera superar para llegar a los 100 expositores en esta nueva cita empresarial en la que se mantendrá la gratuidad para facilitar la participación de los artesanos. Un sector cuyo potencial se evidencia en las 25.000 visitas que registró la feria en la pasada edición.

En esta ocasión se mantiene la vocación internacional y, tras la presencia de Guatemala en la pasada edición, para este año se trabaja en la presencia de México como país invitado, a través de Querétaro, con el que se espera reforzar los lazos históricos que permitan abrir nuevas vías de cooperación cultural, artesanal y turística.

La Feria ha sido el fruto de la colaboración entre la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba con el apoyo de Iprodeco y el Imdeec, lo que supone un ejemplo de trabajo conjunto entre la iniciativa privada y las administraciones públicas para convertir una actividad local en un referente internacional.