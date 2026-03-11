La V Ruta Cofrade pone en valor el patrimonio de la Semana Santa

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción la V Ruta Cofrade de Montilla, una iniciativa impulsada por las concejalías de Turismo y Festejos con el objetivo de poner en valor el patrimonio artístico, cultural y social que rodea a la Semana Santa montillana.

El concejal de Turismo, Adrián Lapsley, y el concejal de Festejos, Miguel Sánchez, han dado a conocer los detalles de esta actividad que cuenta con la colaboración de la Agrupación de Cofradías, diversas hermandades, asociaciones y empresas locales vinculadas a la tradición cofrade.

Durante su intervención, Adrián Lapsley ha señalado que esta iniciativa “es una forma singular de poner en valor nuestra Semana Santa y todo el patrimonio artístico y cultural que la rodea”. En este sentido, ha destacado que la ruta permite mostrar no solo las imágenes, templos y casas de hermandad, sino también “todo el ecosistema que forma parte de esta celebración”.

El responsable de Turismo ha explicado que “la Semana Santa también tiene un impacto importante en distintos sectores de la economía local como la artesanía, la floristería, la música o la gastronomía, y con esta actividad queremos divulgar todo ese patrimonio y dar a conocer la vida cofrade durante el tiempo de Cuaresma”.

Por su parte, el concejal de Festejos, Miguel Sánchez, ha recordado que esta iniciativa alcanza ya su quinta edición tras comenzar a desarrollarse en el año 2022, recuperando una propuesta que se venía trabajando antes de la pandemia. “Es un proyecto que nació para mostrar el patrimonio cofrade de Montilla y que, con el paso de los años, ha ido creciendo y consolidándose con una gran acogida por parte del público”, ha indicado.

El edil montillano ha destacado además la implicación de las hermandades y colectivos participantes, a quienes ha agradecido su colaboración. “Las hermandades nos abren el corazón de sus casas y templos en unos días muy especiales de preparación para la Semana Santa, lo que permite conocer de cerca todo el trabajo y la dedicación que hay detrás de cada estación de penitencia”, ha señalado Sánchez.

La V Ruta Cofrade de Montilla se desarrollará este año con importantes novedades. Por primera vez, el programa se celebrará en dos jornadas completas, los sábados 21 y 28 de marzo, con actividades tanto por la mañana como por la tarde y una pausa a mediodía para una degustación gastronómica de productos típicos de Cuaresma.

Cada jornada contará con un recorrido diferente. La primera ruta, el 21 de marzo, comenzará en la Parroquia de la Asunción y recorrerá distintos templos, hermandades y espacios vinculados a la tradición cofrade montillana. La segunda ruta, el 28 de marzo, partirá desde el Castillo de Montilla y permitirá conocer otros enclaves y colectivos relacionados con la Semana Santa, incluyendo la visita al espacio de ensayo de La Pasión, uno de los elementos más representativos de la tradición escénica del municipio.

La actividad es gratuita, aunque contará con plazas limitadas, con grupos de alrededor de 40 personas para facilitar el desarrollo de las visitas. Además, el Ayuntamiento de Montilla reservará parte de las plazas para visitantes procedentes de fuera de Montilla con el objetivo de reforzar el atractivo turístico de la Semana Santa montillana.

Las inscripciones se abrirán a partir del miércoles 11 de marzo a través del WhatsApp de la Oficina de Turismo (672 78 05 21).

Desde el Ayuntamiento de Montilla se ha destacado que esta iniciativa contribuye a reforzar la proyección cultural y turística de la Semana Santa, permitiendo descubrir el patrimonio, la historia y las tradiciones que forman parte de una de las celebraciones más importantes del calendario montillano.