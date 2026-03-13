Mayor control policial en eventos multitudinarios

El Ayuntamiento de Montilla ha destacado la coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil en el dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo de la celebración del festival musical Andalucía Breakbeat Festival, un evento de larga duración que congregó a un elevado número de asistentes en la localidad.

El operativo, impulsado por la Guardia Civil y desarrollado con la participación activa de la Policía Local, se diseñó con un carácter preventivo para reforzar la seguridad ciudadana y controlar posibles infracciones administrativas durante el desarrollo del evento. Para ello, se establecieron distintos puntos de verificación y control en los accesos y en zonas estratégicas del entorno del festival.

El concejal de Seguridad, Valeriano Rosales, ha señalado que este tipo de dispositivos “permiten anticiparse a posibles incidentes y garantizar que los eventos multitudinarios se desarrollen con normalidad y con todas las garantías para la ciudadanía”.

Durante el operativo, la Policía Local aportó distintos medios técnicos y humanos, entre ellos su equipo cinológico y sistemas de vigilancia aérea mediante drones, que permitieron reforzar las labores de control y supervisión del entorno.

Como resultado de los controles realizados, se detectaron varias personas conductoras que arrojaron resultado positivo en pruebas de detección de drogas, tramitándose las correspondientes denuncias administrativas conforme a la normativa vigente. Asimismo, se llevaron a cabo aprehensiones de sustancias estupefacientes y la intervención de varios objetos contundentes y dos armas blancas, además de la inmovilización de distintos vehículos por infracciones detectadas durante los controles.

El responsable municipal de Seguridad ha subrayado que “la colaboración entre administraciones y cuerpos de seguridad es fundamental para garantizar la tranquilidad y la convivencia durante este tipo de celebraciones que reúnen a un gran número de personas”.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se valora positivamente el desarrollo del dispositivo, que permitió que el festival se celebrara con normalidad, reforzando la prevención de conductas de riesgo y poniendo de manifiesto la eficacia del trabajo coordinado entre la Guardia Civil y la Policía Local de Montilla en materia de seguridad ciudadana.