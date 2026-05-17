Montilla se prepara para vivir la Solemnidad del Corpus Christi 2026

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Montilla invita a participar a fieles y ciudadanos en general de la Solemnidad del Corpus Christi 2026.

La Solemnidad del Corpus Christi, o traducido del latín «Cuerpo de Cristo», es una de las festividades más profundas y arraigadas de la Iglesia Católica. Su principal objetivo es celebrar de forma pública y solemne la institución de la Eucaristía, el misterio del cuerpo y la sangre de Jesucristo bajo las especies del pan y del vino.

A diferencia del Jueves Santo, que conmemora este mismo sacramento en un ambiente de recogimiento y cercanía a la Pasión, el Corpus Christi estalla en una explosión de alegría, gratitud y adoración comunitaria, recordando a los fieles la presencia viva y permanente de Dios entre los hombres, bendiciendo las realidades cotidianas y renovar el compromiso social y espiritual de la comunidad.

Los actos con motivo del Corpus Christi 2026 arrancan el 30 de Mayo con la presentación del cartel del Corpus 2026 y entrega del IX Premio Cofrade Ejemplar, a lo que seguirá e 4 de Junio con la Procesión con Jesús Sacramentado que ira acompañado musicalmente por la Agrupación Musical la Unión, a lo que seguirá el 7 de Junio que es cuando se celebrará la Solemnidad del Corpus Christi 2026, en un acto intimo en la Parroquia de Santiago.

De donde viene la celebración del Corpus Christi

El origen de esta festividad se remonta al siglo XIII y está estrechamente ligado a las visiones de Santa Juliana de Cornillon en Bélgica, así como al célebre Milagro Eucarístico de Bolsena en 1263, donde una hostia consagrada comenzó a sangrar en manos de un sacerdote que dudaba de la presencia real de Cristo.

Conmovido por este suceso, el Papa Urbano IV instituyó oficialmente la fiesta para toda la Iglesia universal en 1264 mediante la bula Transiturus. Desde entonces, la celebración teológica se transformó en una manifestación de fe inquebrantable que buscaba reafirmar el dogma eucarístico frente a las corrientes que lo cuestionaban.