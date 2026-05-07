El Obispo llama a los sacerdotes cordobeses a «acompañar y sanar» las llagas del mundo

La festividad de San Juan de Ávila es una de las celebraciones más destacadas del calendario diocesano. En este día, el clero cordobés se da cita en Montilla para venerar al que fue Maestro de Santos y un referente sacerdotal.

En esta ocasión, la fiesta se ha adelantado tres día y ha sido hoy jueves, 7 de mayo, cuando los sacerdotes y el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, se han reunido en la Basílica que custodia sus restos mortales para celebrar la santa misa y honrar al patrón del clero secular español.

En su homilía, el pastor de la Diócesis ha subrayado que esta celebración cobra un significado especial al coincidir con los 500 años de la ordenación sacerdotal de San Juan de Ávila y ha destacado la figura del santo como ejemplo de entrega, evangelización y santidad sacerdotal.

Tomando como referencia el Evangelio de San Mateo, monseñor Jesús Fernández ha centrado su reflexión en las imágenes de “la sal de la tierra” y “la luz del mundo”, recordando que el sacerdote está llamado a salir de sí mismo y entregarse a los demás para transmitir “el sabor de Dios, del Evangelio y de la santidad”. “Ser sal solo es posible al que participa de la santidad de Dios a través de la oración, la contemplación, los sacramentos”, ha recordado. En este sentido, ha insistido en que el sacerdote debe vivir unido a Cristo a través de la oración y el servicio, evitando caer en la “mundanidad” o en una fe superficial. “El sacerdote ha de ser santo y la santidad exige cumplir la ley de Dios”, ha dicho. Precisamente dirigiéndose a los sacerdotes, les ha instado a entregar su vida “con amor y por amor”. “Por el sacramento del orden participamos del sacerdocio de Jesucristo y también de su misión. Como nos recuerda nuestro patrono San Juan de Ávila, Jesucristo se hace presente a través de nuestras palabras, gestos y acciones, y esto requiere gran santidad”, ha asegurado el Obispo destacando a San Juan de Ávila como modelo de dignidad sacerdotal.

Ante un templo repleto de presbíteros, el pastor de la Diócesis ha aludido también a las palabras del Papa Francisco sobre la importancia de una Iglesia “herida” y ha hecho un llamamiento a los sacerdotes cordobeses a “acompañar y sanar” las llagas del mundo, así como a ser “relicarios de Dios” como fue San Juan de Ávila. “Debemos ser sal y luz en el mundo, pero nadie puede ser luz si no se deja contagiar por Jesucristo”, ha aclamado el pastor de la Diócesis, quien también ha defendido la necesidad de una formación integral de los sacerdotes que favorezca tanto la madurez humana como la vida espiritual.

Finalmente, el prelado ha reflexionado sobre la situación actual de la Iglesia en la sociedad española, reconociendo la preocupación por la pérdida de confianza de parte de la ciudadanía hacia la institución. Al hilo de esto, ha señalado la necesidad de recuperar la credibilidad “desde la fidelidad a la misión que el Señor ha encomendado” y ha concluido recordando el celo evangelizador del Santo Maestro y su llamada a que los sacerdotes vivan su ministerio “con el fuego del amor de Dios”.

Montilla, una historia de santidad

Antes de comenzar la celebración eucarística, el prelado ha visitado el Ayuntamiento de Montilla, donde ha sido recibido por el Alcalde y la corporación municipal.

El primer edil ha resaltado que Montilla es fruto de su historia y personajes como san juan de Ávila “nos sitúan en el ámbito mundial, por lo que queremos representar sus valores”. “Tenemos proyectos vinculados a san Juan de Ávila, que hay que desarrollarlos”, ha asegurado.

Por su parte, el Obispo ha puesto de manifiesto en el consistorio la celebración del 500 aniversario de ordenación sacerdotal de San Juan de Ávila y la felicidad que le produce visitar una ciudad como Montilla, con tanta historia de santidad. “Es un punto fundamental en la historia y es modelo de sacerdotes. San Juan de Ávila fue misionero incansable, predicó el Evangelio, atendió a los necesitados… Merece nuestro reconocimiento y acción de gracias por él”, ha expresado el Obispo agradeciendo a la corporación municipal tanto la acogida que año tras año tiene esta celebración en Montilla, como la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diócesis.

El Seminario «San Pelagio» en la casa de San Juan de Ávila

En la casa del Maestro, desde primera hora de la mañana se unieron los seminaristas y formadores. Allí, llamados a recuperar y seguir la tradición que don Gaspar Bustos instauró durante su dilatado servicio como director espiritual del Seminario, mantuvieron un tiempo de oración y recogimiento junto al rector del Seminario y sus formadores, previo al encuentro sacerdotal donde participaron en el coro con los cantos de esta celebración principal del clero cordobés.

Ponencia en el Garnelo

Monseñor Jesús Fernández ha querido cerrar la jornada ofreciendo a los sacerdotes una ponencia centrada en la dimensión pastoral en la vida del presbítero, que ha llevado a cabo tras la misa en el Teatro Garnelo de la localidad.

Asimismo, ha felicitado a los sacerdotes que cumplen sus Bodas de Oro y de Plata este año, como son: Rafael Mª Santiago Sánchez, Manuel Sánchez Palomo, Antonio Gómez Rodríguez y Antonio José Núñez Blanco, en su cincuenta aniversario sacerdotal; y Diego Molina Aguilera, Esteban Antonio Gudiño Briceño, Manuel María Roldán Roses y José Martínez Vigil-Escalera que han cumplido sus Bodas de Plata.