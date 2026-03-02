Montilla Abierta

Nueva tanda de ofertas de empleo en Montilla

PorAntonio Galán

Mar 2, 2026

Montilla presenta en estos momentos distintas oportunidades laborales en sectores como la industria agroalimentaria, el comercio, la hostelería o los servicios. Tanto si buscas un puesto fijo como si prefieres un trabajo temporal, aquí puedes encontrar una selección de vacantes activas adaptadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, te mostramos algunas de las ofertas de empleo más destacadas esta semana en Montilla y su entorno:

Oficial de Albañilería – Montilla, Córdoba
Se busca oficial de albañilería para levantar muros, tabiques, cimientos, pilares y vigas, montar prefabricados, realizar encofrados, hormigonado y acabados como solados y enlucidos. También incluye reparación, mantenimiento y supervisión de peones. Contrato indefinido, jornada completa de 07:00 a 15:00, salario de 1.780 € brutos/mes con pagas extras prorrateadas.

Oferta de empleo gestionada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

Enfermero/a – Lucena (Córdoba)

Centro residencial para personas mayores en Lucena busca enfermero/a para atención directa a residentes en turno de mañana. Se requiere titulación oficial en Enfermería y compromiso con el cuidado geriátrico. Se ofrece contrato indefinido, entorno profesional y estable, trabajo en equipo multidisciplinar y salario de 1.567,96 € brutos/mes.

Oferta de empleo vista en Tablondeanuncios.com


Oficial Electricista – Montilla, Córdoba

Montilla JASP Energía SL busca un/a Oficial Electricista para instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos en proyectos diversos. Puesto presencial y a jornada completa, con responsabilidades en tendido de cableado, análisis de sistemas y resolución de incidencias. Se requiere experiencia en electricidad, instalación de cableado y conocimientos técnicos; se valoran atención al detalle, iniciativa y trabajo en equipo.

Oferta de empleo encontrada en la red profesional LinkedIn



Técnico/a Laboral – Despacho Profesional en Montilla, Córdoba

Looking For Talent selecciona para despacho profesional en Montilla un/a Técnico/a Laboral con mínimo 4 años de experiencia. Jornada intensiva de mañana, contrato indefinido. Funciones: cálculo de nóminas, gestión de Seguridad Social, tramitación de partes IT, altas/bajas, elaboración de contratos y gestión de convenios. Se requiere Grado en Relaciones Laborales, RRHH o similar, manejo de SAGE, SILTRA, A3Nom y residencia cercana. Salario: 22.000–24.000€ brutos/año.

Oferta de empleo gestionada por InfoJobs

