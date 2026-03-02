Nueva tanda de ofertas de empleo en Montilla

Montilla presenta en estos momentos distintas oportunidades laborales en sectores como la industria agroalimentaria, el comercio, la hostelería o los servicios. Tanto si buscas un puesto fijo como si prefieres un trabajo temporal, aquí puedes encontrar una selección de vacantes activas adaptadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, te mostramos algunas de las ofertas de empleo más destacadas esta semana en Montilla y su entorno:

Oficial de Albañilería – Montilla, Córdoba

Se busca oficial de albañilería para levantar muros, tabiques, cimientos, pilares y vigas, montar prefabricados, realizar encofrados, hormigonado y acabados como solados y enlucidos. También incluye reparación, mantenimiento y supervisión de peones. Contrato indefinido, jornada completa de 07:00 a 15:00, salario de 1.780 € brutos/mes con pagas extras prorrateadas.

Oferta de empleo gestionada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

Enfermero/a – Lucena (Córdoba)

Centro residencial para personas mayores en Lucena busca enfermero/a para atención directa a residentes en turno de mañana. Se requiere titulación oficial en Enfermería y compromiso con el cuidado geriátrico. Se ofrece contrato indefinido, entorno profesional y estable, trabajo en equipo multidisciplinar y salario de 1.567,96 € brutos/mes.

Oferta de empleo vista en Tablondeanuncios.com



Oficial Electricista – Montilla, Córdoba

Montilla JASP Energía SL busca un/a Oficial Electricista para instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos en proyectos diversos. Puesto presencial y a jornada completa, con responsabilidades en tendido de cableado, análisis de sistemas y resolución de incidencias. Se requiere experiencia en electricidad, instalación de cableado y conocimientos técnicos; se valoran atención al detalle, iniciativa y trabajo en equipo.

Oferta de empleo encontrada en la red profesional LinkedIn









Técnico/a Laboral – Despacho Profesional en Montilla, Córdoba

Looking For Talent selecciona para despacho profesional en Montilla un/a Técnico/a Laboral con mínimo 4 años de experiencia. Jornada intensiva de mañana, contrato indefinido. Funciones: cálculo de nóminas, gestión de Seguridad Social, tramitación de partes IT, altas/bajas, elaboración de contratos y gestión de convenios. Se requiere Grado en Relaciones Laborales, RRHH o similar, manejo de SAGE, SILTRA, A3Nom y residencia cercana. Salario: 22.000–24.000€ brutos/año.

Oferta de empleo gestionada por InfoJobs