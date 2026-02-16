La Junta impulsa en Córdoba la FP del arte sacro para consolidar el sector

Centros educativos, empresas y representantes de hermandades y cofradías se han reunido en el IES Luis de Góngora para abordar la convocatoria pionera de proyectos específicos de formación en dicho campo

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, pondrá en marcha una convocatoria pionera de proyectos específicos de formación complementaria extracurricular vinculados al arte sacro, un sector de vital importancia cultural, patrimonial y económica en Andalucía. Esta iniciativa permitirá a los estudiantes de Grado, Básico, Medio y Superior de FP especializarse en técnicas artesanales de alto valor patrimonial que definen la identidad productiva de nuestra comunidad.

Con motivo de profundizar al respecto, Florentino Santos, secretario general de Formación Profesional, y Diego Copé, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, se han reunido este viernes en el IES Luis de Góngora de Córdoba con representantes de centros educativos públicos que ofrecen enseñanzas de FP relacionadas con el arte sacro, empresas del sector y representantes de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba.

La iniciativa, diseñada para alumnos que cursan las familias profesionales de Fabricación Mecánica, Madera, Mueble y Corcho, y Textil, Confección y Piel, se enmarca en la labor de reconocimiento de los profesionales vinculados al patrimonio cultural de carácter religioso llevada a cabo por el Gobierno de Juanma Moreno. Dicho apoyo ya se ha plasmado en la convocatoria de ayudas a la restauración de bienes y en el manifiesto en defensa de los talleres andaluces frente a la intromisión del comercio exterior.

Podrán participar los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía que impartan grados de las familias profesionales mencionadas y podrán optar por alguna de las siguientes seis líneas formativas extracurriculares: Orfebrería sacra monumental y procesional: diseños, conformación y técnicas de acabados (Familia Profesional Fabricación Mecánica); Orfebrería sacra de pequeño formato: diseños, conformación y técnicas de acabados (Familia Profesional Fabricación Mecánica); Talla sacra en madera: estilos, materiales, diseño y técnicas de ejecución (Familia Profesional Madera, Mueble y Corcho); Dorado tradicional en madera: historia, materiales y técnicas aplicadas a la talla sacra (Familia Profesional Madera, Mueble y Corcho); Bordado sacro en oro: fundamentos, lenguaje e introducción a las técnicas (Familia Profesional Textil, Confección y Piel) y Bordado sacro en oro: ejecución avanzada, montaje y conservación (Familia Profesional Textil, Confección y Piel).

Esta acción formativa, que cuenta con una dotación económica de 700.000 euros, se desarrollará fuera del horario lectivo y hasta el 30 de junio de este año.

Cursos de especialización y Acreditaciones Profesionales

Santos ha detallado otras actuaciones que refuerzan la conexión entre la FP y un ámbito con un fuerte arraigo patrimonial, cultural y productivo en Andalucía como es el Arte Sacro y que genera empleo directo e indirecto en torno al patrimonio religioso, la restauración artística, la imaginería y las actividades artesanales asociadas a las tradiciones cofrades andaluzas.

De esta manera, la Consejería, constituyó en octubre de 2025 comisiones de expertos integradas por docentes de Formación Profesional y reconocidos profesionales del sector (tallistas, orfebres y bordadores), que durante los últimos meses han diseñado tres propuestas de Cursos de Especialización adaptadas al arte sacro. Se trata del Curso de Especialización en Diseño y producción de elementos de orfebrería para el arte sacro; el Curso de Especialización en Diseño y producción de elementos de arte sacro en madera y el Curso de Especialización en Diseño y producción de bordados en textiles de ajuar sacro.

Estas propuestas formativas han sido trasladadas al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con el objetivo de que evalúe y apruebe, en su caso, estos itinerarios de especialización, atendiendo a perfiles profesionales emergentes en el sector del Arte Sacro.

Además, el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales (IACP) ha elaborado tres propuestas de estándares de competencias específicos para perfiles profesionales del sector del arte sacro, inexistentes actualmente en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. Estos estándares recogen competencias clave en bordado en textil de ajuar sacro, diseño y producción de elementos de orfebrería para el arte sacro, y diseño y producción de elementos de arte sacro en madera.

En este sentido, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha elevado formalmente al Instituto Nacional de las Cualificaciones, INCUAL, estas propuestas para su evaluación y, en su caso, futura integración en el marco nacional, garantizando así la alineación técnica de las cualificaciones con las demandas del sector.

Esta solicitud permitirá, además, que los profesionales del ámbito del Arte Sacro puedan obtener una acreditación oficial de sus competencias mediante su participación en los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias (PEAC) gestionados por el IACP, reforzando así el reconocimiento profesional y la calidad del tejido productivo vinculado al arte sacro en Andalucía.