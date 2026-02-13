Licitado los servicios de atención al público y dinamización en centros de visitantes de las Subbéticas y Lagunas del Sur de Córdoba

La Junta licita los servicios de atención al público y dinamización en centros de visitantes de las Subbéticas y Lagunas del Sur de Córdoba

El delegado territorial destaca una inversión de más de 212.000 euros para garantizar la recepción, información y dinamización en los equipamientos de uso público de ambos espacios naturales

La Junta de Andalucía ha sacado a licitación la prestación de servicios en los centros de visitantes de Santa Rita, en el Parque Natural y Geoparque Sierras Subbéticas, en el municipio de Cabra, y de Laguna de Zóñar, en la Reserva Natural Lagunas del Sur de Córdoba, en Aguilar de la Frontera.

La licitación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) para ambos centros contempla la prestación de los servicios de recepción, información y atención al visitante, así como la realización de actividades de dinamización y la venta de artículos. Con el objetivo de atender a un público internacional cada vez más numeroso, se establece la obligatoriedad de prestar estos servicios en inglés. El número anual de horas de apertura será, como mínimo, de 840 horas.

En el caso del centro de visitantes de Santa Rita, la licitación incluye además la realización de actividades de dinamización en el Jardín Micológico La Trufa, ubicado en la aldea de Zagrilla, en el término municipal de Priego de Córdoba.

Los contratos tendrán una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos, y fijan un plazo máximo de un mes para la puesta en marcha de los servicios desde la orden de inicio. Asimismo, recogen las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, imagen corporativa y mantenimiento del mobiliario.

El importe total de la licitación asciende a 106.146,80 euros sin IVA por cada uno de los espacios, lo que supone una inversión global de 212.293,60 euros para la provincia de Córdoba.

En este sentido, el delegado territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba, Rafael Martínez, ha manifestado que “con estas licitaciones se continúa desarrollando el modelo de gestión de la red de equipamientos de uso público en la provincia, con el que la Consejería pretende garantizar la prestación de unos servicios públicos que atiendan las necesidades socioambientales, de información y de recepción de los usuarios”.

Todo ello, ha añadido, “unido a la educación ambiental y a la participación social en los equipamientos de uso público de ambos espacios naturales, desarrollado a través de la colaboración público-privada y basado en la corresponsabilidad”. Asimismo, ha subrayado que “nuestro objetivo es que estos centros sigan siendo una referencia para conocer, valorar y respetar nuestros espacios naturales”.

El plazo de presentación de ofertas concluirá el 6 de marzo a las 12:00 horas. Para cualquier consulta, se facilita el siguiente enlace: https://atiende.agenciamedioambienteyagua.es/