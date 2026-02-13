AJE Córdoba reúne en la Diputación a expertos en industria, vivienda y defensa para analizar el impacto de la Base Logística del Ejército de Tierra

“La Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) es una oportunidad histórica para industrializar nuestra provincia fabricando las armas que rearmen a Europa para la paz”. Con estas palabras, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, abrió las jornadas “Construyendo Oportunidades. Industria, Vivienda y Defensa en Córdoba”, celebradas ayer en el Salón de Actos de la institución provincial y organizadas por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) Córdoba en colaboración con el Consejo Social de la UCO, IPRODECO y la propia Diputación de Córdoba.

El encuentro reunió a representantes institucionales, expertos en defensa, vivienda e industria y a una amplia representación del tejido empresarial cordobés, con un objetivo común: analizar el papel de la BLET como motor de reindustrialización y su impacto en la ciudad y la provincia.

En el ámbito de la industria y la defensa, se subrayó que la Base Logística generará una importante industria auxiliar y de suministro, y que las empresas cordobesas deben prepararse en términos de certificaciones, digitalización y adaptación a las exigencias del sector para poder integrarse en la cadena de valor.

Las intervenciones dedicadas a la vivienda y la planificación urbana coincidieron en la necesidad de aumentar la oferta de vivienda asequible y agilizar los trámites administrativos para responder al crecimiento de hogares asociado al desarrollo de la BLET, así como en la importancia de la formación profesional para cubrir la demanda de mano de obra cualificada que se espera en los próximos años.

La mesa redonda “Industria, Vivienda y Defensa en Córdoba: Retos y Oportunidades”, moderada por Julia Aguirre, miembro del comité ejecutivo de AJE Córdoba, permitió profundizar en otros desafíos y oportunidades que genera la BLET para la sociedad y las empresas cordobesas.

El presidente de AJE Córdoba, Víctor Macías, destacó que estas jornadas nacen para ofrecer “una visión clara de los retos y oportunidades que la BLET abre para el tejido empresarial cordobés”, y subrayó la importancia de la colaboración entre administraciones, empresas y agentes sociales “para que Córdoba aproveche plenamente esta oportunidad histórica”. Entre las acciones señaladas se encuentran el registro en el catálogo de empresas de interés del Ministerio de Defensa, la inversión en sostenibilidad y certificaciones, el impulso a la colaboración público-privada en vivienda y la exploración de licitaciones internacionales a través de la NSPA (NATO Support and Procurement Agency).

Las jornadas concluyeron con un llamamiento unánime a la unidad de acción entre administraciones, empresas y agentes sociales, para evitar que las oportunidades derivadas de la BLET se desplacen a otros territorios y consolidar a Córdoba como un referente industrial y residencial de primera división.