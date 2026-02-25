El Centro de Arte Rafael Botí acoge hasta el 1 de marzo la muestra ‘Arde el Día’

La exposición ‘Arde el Día. Paisaje y pintura desde Rafael Botí a nuestros días’, recoge una de las muestras más amplias sobre paisajismo en el arte cordobés desde finales del siglo XX hasta la actualidad con la que “el Centro de Arte de la Diputación ofrece una retrospectiva que permite analizar la evolución de este género entre los artistas de nuestra provincia”.

Así lo ha expresado el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha recordado que “esta exposición permanecerá abierta hasta el próximo 1 de marzo, por lo que animamos a todas aquellas personas amantes del arte a conocer la forma en la que nuestros artistas reflejan en sus obras los paisajes que forman parte de nuestro día a día”.

Duque ha recordado que “esta muestra sirve de broche de oro a la celebración del 125 aniversario del nacimiento de este artista cordobés y los 10 años de creación de este Centro que lleva su nombre y que se ha convertido en el pulmón artístico de la provincia”.

“Debemos reivindicar la figura de Rafael Botí como uno de los más brillantes paisajistas de nuestra historia, cuya obra es el reflejo de una mirada más profunda en la que convierte al paisaje en una proyección del hombre desde el interior hacia el exterior”, ha abundado Duque.

Además, el también presidente de la Fundación Provincial de las Artes Rafael Botí ha recordado que “estamos ante un de las muestras más amplias sobre el paisajismo en la provincia de Córdoba, con un recorrido por la evolución de este género desde el último tercio del siglo XX, partiendo de la obra del propio Botí, hasta nuestros días”.

De esta forma, el Centro de las Artes de la Fundación, “recoge las obras de 71 artistas de la provincia, partiendo de una primera sala en la que se encuentra un espacio dedicado a la producción de Rafael Botí, mientras que el resto se ha distribuido en un recorrido por las plantas primera y segunda del Centro”.

Finalmente, Duque ha hecho hincapié en que “la Diputación y el Centro de Arte de la Fundación Rafael Botí mantienen su compromiso con la promoción y el fomento de la creación, además del apoyo a los creadores de nuestra provincia, tanto con las exposiciones en el propio centro como con los distintos programas que se impulsan a lo largo del año”.

Esta muestra ofrece una visión de la evolución del paisaje y la pintura desde la época de Botí hasta nuestros días, recordando a artistas tan imprescindibles como Ginés Liébana, Miguel del Moral, Rodríguez Luna, Tomás Egea, Marcial Gómez, Francisco Zueras, López Obrero, Lola Valera, José Duarte, Aguilera Amate, Mariano Aguayo, Rufino Martos o el maestro Antonio Povedano. A ellos se unen las voces del presente, creadores de la provincia en distintas vertientes, desde la figuración más realista hasta la abstracción y el conceptualismo.