Nueva edición del programa de voluntariado juvenil de verano coordinado de la Casa Joven

La iniciativa reúne a 75 jóvenes y combina formación y colaboración con entidades sociales y ambientales durante los meses de julio y agosto

El Ayuntamiento de Montilla, en colaboración con la Fundación Social Universal y la Diputación de Córdoba, impulsa una nueva edición del programa de voluntariado juvenil de verano coordinado por la Casa Joven, que este año contará con la participación de 75 jóvenes de entre 15 y 25 años.

La actividad ha comenzado con una fase previa de formación sobre derechos y deberes de las personas voluntarias, habilidades sociales, comunicación y conocimiento de las entidades participantes. A partir del 1 de julio, el grupo se incorporará a diferentes proyectos relacionados con la infancia, las personas mayores, la atención a personas con alzhéimer o discapacidad y el cuidado del medio ambiente.

El concejal de Juventud, Miguel Sánchez, ha destacado “la alegría de comprobar que cerca de 80 jóvenes deciden dedicar parte de sus vacaciones a ayudar a otras personas y a contribuir al relevo generacional que necesitan asociaciones y entidades”. El responsable municipal ha agradecido especialmente “el compromiso de quienes podrían emplear ese tiempo únicamente en el ocio y, sin embargo, deciden levantarse cada mañana para colaborar con los demás”.

Por su parte, la responsable de Casa Joven, Mamen Mesa, ha explicado que “es una experiencia muy completa, porque permite formarse, aprender, disfrutar y adquirir valores mientras se ayuda a otras personas”. Mesa ha señalado que el objetivo es ofrecer a la juventud “un espacio desde el que pueda implicarse en la transformación y mejora de su entorno más cercano, participando, colaborando y cooperando”.

El voluntariado se desarrollará durante julio y agosto mediante turnos con una duración mínima de dos semanas, con el propósito de que cada participante pueda integrarse en el funcionamiento de la entidad elegida y completar un proceso de aprendizaje significativo. En septiembre se celebrará una jornada de evaluación y convivencia para compartir las experiencias desarrolladas y extraer conclusiones.

La diputada provincial de Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno, ha puesto en valor “la riqueza intergeneracional que estos jóvenes van a vivir y todo lo que ellos mismos van a aprender durante el verano”. Moreno ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, de las entidades participantes y de la Fundación Social Universal, y ha subrayado que “las administraciones públicas debemos apoyar y apostar por programas como este, que ofrecen herramientas y oportunidades a quienes representan el futuro de la sociedad montillana”.