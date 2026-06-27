El compromiso con la diversidad, protagonista de los premios ‘Ser Quien Soy’ 2026

La Diputación de Córdoba ha acogido esta semana la Gala ‘Ser Quien Soy’, acto central del programa de actividades que, en torno al 28 de junio Día Internacional del Orgullo LGTBI, pone en marcha la institución provincial, a través de su Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana.

Para el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, “esta gala representa lo mejor de Córdoba, una tierra diversa, abierta, comprometida con la igualdad y convencida de que la dignidad de las personas debe estar, siempre, por encima de cualquier diferencia”.

Fuentes ha insistido en que “hoy reconocemos trayectorias, proyectos e iniciativas que contribuyen a construir una sociedad más justa y libre. Pero esta cita debe reafirmar el compromiso colectivo por un objetivo compartido y que trasciende esta ceremonia”.

“La visibilidad, aún necesaria en nuestros días, se logra con medidas de apoyo a las personas LGTBI en toda su diversidad, escuchando sus reivindicaciones y caminando de su mano”, ha apostillado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que “los ‘Ser Quien soy’ nacieron para visibilizar referentes, personas y entidades que, desde ámbitos muy diversos, contribuyen a construir una provincia donde se puede vivir con libertad, dignidad y orgullo”.

Según Fuentes, “hoy no hablamos solamente de reconocer derechos, sino de garantizar oportunidades, derribar barreras y construir una provincia en la que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida y de futuro”.

Por su parte, la delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, ha hecho hincapié en que “esta gala debe tener un significado especial, el de un homenaje a las personas y colectivos que dedican su tiempo y su esfuerzo a garantizar derechos y mejorar vidas”.

Moreno ha concluido señalando el compromiso de la institución provincial para “continuar promoviendo el respeto, la inclusión y la equidad, valores que consideramos fundamentales para el desarrollo social y democrático de nuestra tierra”.

Premiados 2026

En esta edición se reconoce, como Ejemplo Ser quien soy a Mª Ángeles Mellado Miranda, por su compromiso continuado con la igualdad, la diversidad y la creación de entornos inclusivos. Su trayectoria profesional ha estado marcada por la promoción de oportunidades, la visibilización de referentes diversos y el impulso de iniciativas que favorecen la inclusión social, cultural y laboral; actualmente desarrolla su labor como gerente de Fundecor. Desde posiciones de liderazgo ha contribuido a incorporar la diversidad como un valor estratégico en organizaciones, instituciones y proyectos de gran impacto, destacando especialmente su labor en la promoción de espacios seguros, accesibles y respetuosos para las personas LGTBI.

Del mismo modo, en el apartado económico se premia a Francisco Cosano Maldonado, natural de Santaella, es economista, asesor fiscal y socio fundador y director de Bissé Asesores, firma especializada en asesoramiento fiscal, contable, laboral y legal LGTBI. A través de su liderazgo empresarial ha contribuido a generar entornos laborales más respetuosos e igualitarios, demostrando que la excelencia profesional puede ir de la mano del compromiso con los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.

En el ámbito educativo, se galardona a Ana Requena Muñoz, natural de Montilla, es escritora y docente, una mujer que ha sabido convertir la cultura en un espacio de convivencia, libertad y transformación social. Su trabajo combina creación artística, compromiso educativo y activismo cultural desde una mirada humana y transformadora. Su labor cultural se articula fundamentalmente en torno a la escritura creativa, la poesía, la promoción lectora y la divulgación artística, utilizando el arte como herramienta de visibilidad, empatía y normalización social de las identidades diversas.

Pridelia Deporte Cultura se alza con el ‘Ser quien Soy’ en el ámbito deportivo. Se trata deuna asociación de reciente creación que nace en Córdoba con una finalidad clara, la de promover la diversidad, la inclusión, la igualdad y la participación ciudadana a través del deporte, la cultura y la ocupación positiva del espacio público, impulsando para ello, por ejemplo, la 1ª Carrera-Marcha Popular del Orgullo LGTBIQA+ de Córdoba. Esta iniciativa no es solo una carrera, es un espacio seguro, una celebración de la diversidad, una reivindicación colectiva y una forma de demostrar que el deporte también puede ser orgullo, memoria y transformación social.

En el apartado arte y cultura, se galardona a la figura de José Rojas Savariego. Natural de Obejo, destaca por una sólida trayectoria artística vinculada al diseño textil y la moda flamenca, desarrollada a partir de un talento autodidacta que ha complementado con formación especializada y experiencia profesional junto a destacados referentes del sector. Su proyecto ‘Raíces’, ampliamente difundido en redes sociales, constituye un ejemplo de cómo la moda puede convertirse en un vehículo de reivindicación cultural. Su trayectoria constituye un referente de autenticidad, visibilidad y libertad para vivir y expresar la propia identidad desde el ámbito rural, contribuyendo a generar espacios más abiertos, diversos e inclusivos.

Se reconoce, además, comoiniciativa pública a Juan Manuel Poyato Cuenca, gerente de la Cooperativa Olivarera Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro y alcalde de Zuheros, por su compromiso personal, público e institucional con la defensa de la igualdad, la diversidad y la dignidad de todas las personas. Por su valiente compromiso público e institucional con la visibilidad y la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, convirtiéndose en un referente de igualdad y diversidad en el ámbito rural andaluz. Desde la Alcaldía de Zuheros ha impulsado iniciativas pioneras de sensibilización y ha contribuido, con su ejemplo personal y su acción pública, a combatir prejuicios, generar referentes positivos y promover una sociedad más inclusiva, respetuosa y libre.

Lectura de manifiesto e izado de bandera

Los actos conmemorativos del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, puestos en marcha por la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba se han completado con la lectura del manifiesto por parte del presidente de la institución provincial y el izado de la bandera arcoiris.

En esta ocasión, el manifiesto incide en la responsabilidad colectiva de seguir construyendo una convivencia democrática en la que la diversidad sea respetada y plenamente reconocida. Así, el 28J es también una ocasión para reconocer a quienes, desde el activismo y los movimientos sociales, lucharon durante décadas frente a la persecución, el silencio y la discriminación, contribuyendo a los importantes avances sociales y legislativos alcanzados; y reafirmar el compromiso de esta institución con los valores de igualdad, respeto, libertad y dignidad, de mano de las administraciones locales y de las organizaciones y colectivos LGTBI, para promover entornos seguros, respetuosos y diversos

A todo ello se suma una campaña de comunicación de ámbito provincial para visibilizar la diversidad de la sociedad. Así, bajo el eslogan ‘Solo quiero ser quien soy’, la propuesta reivindica la autenticidad personal frente a las presiones externas que ponen en cuestión la identidad de una persona.

La propuesta comunicativa gira en torno a la aceptación de uno mismo. Frases como ‘No quiero estar siempre alerta por cómo me miras’ o ‘No quiero que me juzgues’. apuntan a la libertad de vivir y expresarse sin miedo al juicio ajeno.

‘Solo quiero ser quien soy’ se pone en marcha con una amplia programación que la harán visible en soportes locales y provinciales como radio, prensa, televisión, medios digitales y redes sociales.