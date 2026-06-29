Más del 41% de los estudiantes que solicitan plaza universitaria en Andalucía se decanta por grados de la rama sanitaria

Casi 31.000 alumnos han registrado 180.401 peticiones en las que han incluido enseñanzas de este corte, siendo las carreras más demandadas Enfermería, Medicina, Psicología y Fisioterapia

Un 41,4% de los estudiantes que ha solicitado plaza en los grados que oferta el sistema público universitario de Andalucía para el próximo curso académico 2026/2027 incluye en su preinscripción carreras de corte sanitario, lo que se traduce en 30.868 alumnos de un total de 74.626 solicitantes globales, según ha concluido la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a partir de los datos recopilados a través del Distrito Único Andaluz (DUA). En ese conjunto de quienes desean estudiar este tipo de enseñanzas, las mujeres más que triplican a los hombres en esta elección, sumando ellas 23.182 frente a los 7.686 solicitantes masculinos.

Si se atiende a la residencia de los que han incluido algún grado de Ciencias de la Salud, 22.777 tienen su domicilio en Andalucía, lo que supone un 73,8%; 7.846, es decir, un 25,4%, proceden de otras comunidades, mientras que 245, tan solo el 0,79%, corresponden a aspirantes de fuera de las fronteras nacionales.

Si se pone el foco únicamente en el alumnado con residencia en el territorio andaluz, la información obtenida permite extraer que esas 22.777 personas que se han decantado por Ciencias de la Salud representan el 39,6% de todos los andaluces que han formalizado una inscripción en el sistema universitario público regional.

La provincia de Sevilla es la que más solicitudes con esa preferencia concentra, con un total de 6.019; seguida de Málaga, con 3.819; y de Cádiz, con 3.113. A continuación, destacan Granada, con 3.098 solicitudes; Córdoba, con 2.051; Almería, con 1.843; Jaén, con 1.597; y Huelva, con 1.237.

En cuanto al resto del territorio español que opta a la formación universitaria andaluza, las comunidades de Extremadura, con 1.376 inscripciones; Castilla La Mancha, con 1.285; Murcia, con 765; Comunidad Valenciana, con 731; Canarias, con 643; y Castilla y León, con 555, son las que más demandan títulos de corte sanitario.

Para conocer con más detalle qué tipo de titulaciones de la rama de la salud han seleccionado los 30.867 estudiantes hay que bucear en las peticiones incluidas en la solicitud que ha presentado cada uno de ellos. En virtud de eso, se localizan carreras de esta clase en 180.401 de las más de 490.000 peticiones presentadas en el DUA, lo que se traduce en un 39,6%.

Títulos de Ciencias de la Salud más demandados

La Consejería de Universidad ha señalado que los grados más demandados en las peticiones son

Enfermería, con 58.828

Medicina, con 42.512.

Psicología, 23.541,

Fisioterapia, con 22.063

Situándose a bastante distancia el resto de enseñanzas: Odontología (6.037), Farmacia (6.004), Logopedia (4.423), Nutrición y Dietética (4.019), Terapia Ocupacional (2.615), Podología (2.033), Veterinaria (1.969), Biomedicina Básica y Experimental (1.821) y Óptica y Optimetría (1.248). Algunas de estas carreras se ofrecen como dobles grados, concentrando el de Psicología y Logopedia un total de 1.363 peticiones, el de Farmacia y Óptica y Optimetría, 982; y el de Farmacia y Nutrición y Dietética, 943.

Aplicando el filtro del sexo en las preferencias de los distintos grados, los datos arrojan que, en el caso de Enfermería, las mujeres tienen un peso del 83,52%, frente al 16,48% de los hombres. En lo que respecta a Medicina, las alumnas representan una representatividad del 73,20%, mientras que los alumnos suponen el 26,80%.

Distribución de enseñanzas sanitarias por universidades andaluzas

Según las peticiones con inclinación por las carreras relacionadas con la salud, la Universidad de Almería registra 14.065 propuestas distribuidas entre los cinco títulos que impartirá esta institución académica el próximo curso, aglutinando Medicina 4.774 y Enfermería, 4.148. La Universidad de Cádiz se apunta un total de 24.169 peticiones, acaparando 13.983 Enfermería y 5.294 Medicina; la Universidad de Córdoba reúne 18.097 propuestas, de las que 5.187 incluyen Medicina y 4.655, Enfermería; y la Universidad de Granada suma 35.518 peticiones, distribuidas en los diez grados que impartirá el próximo curso universitario, sumando Enfermería 10.433 propuestas y Medicina, 5.838.

Por su parte, la Universidad de Huelva es destinataria de 11.689 peticiones, de las que 4.853 incluyen Medicina y 4.501, Enfermería; la Universidad de Jaén ha recibido 13.813 propuestas, de las que 4.866 son para Medicina y 4.389 son para Enfermería; y la Universidad de Málaga concentra 23.281, entre las que Enfermería se apunta 6.808 y Medicina, 5.509.

En el caso de las dos universidades de Sevilla, la Pablo de Olavide, que no dispone en su catálogo ni de Medicina ni de Enfermería, posee 2.494 peticiones de grados sanitarios, siendo Nutrición y Dietética la más mayoritaria, con 1.282; seguida de Odontología, con 687; mientras que la Universidad de Sevilla aporta 37.275 peticiones, acumulando Enfermería 9.911 y Medicina, 6.191.