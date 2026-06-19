Concluye el taller de pintura del TdCO Montilla

El Tanatorio TdCO Montilla organizó ayer un taller de pintura que contó con una gran participación y color

El taller fue impartido por Carmen Pino, donde las personas participantes decoraron botijos tradicionales como símbolo del compromiso por mantener vivos los recuerdos de nuestros seres queridos y las tradiciones de nuestra localidad.

Desde el Tanatorio TdCO Montilla solo podemos dar las gracias a estas maravillosas personas por habernos permitido concluir este taller con la satisfacción de haber compartido un espacio donde el color, la creatividad y los recuerdos han cobrado un significado especial. Cada botijo que hemos pintado es reflejo de una historia, una emoción y un momento vivido en compañía. Y en esta tarde de convivencia hemos podido comprobar, cómo una vez más, nuestros valores Cuidar, Ayudar, Acompañar y Honrar están presentes en cada momento, en cada vínculo, en cada sonrisa, en cada gesto…

Gracias a todas las personas que habéis participado con tanta ilusión y tanto cariño en este taller. Esperamos que esta experiencia haya servido para demostrar que el arte también puede ser un camino de encuentro, recuerdo y esperanza.

¡Gracias por formar parte de este bonito proyecto!