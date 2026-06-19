Cruz Roja Española atendió más de 38.100 personas solicitantes de asilo

Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemora cada año el 20 de junio, Cruz Roja Española recuerda que más de 122 millones de personas en el mundo se ven obligadas a abandonar sus países de origen, e iniciar un largo y complejo proceso migratorio, en un contexto marcado por rutas peligrosas que se cobran miles de vidas cada año. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de las 8.000 personas migrantes que murieron en 2025 en rutas irregulares, 1.656 personas lo hicieron en pateras o cayucos rumbo a España.

Un dato significativo es que, según ACNUR, el 86% de las personas refugiadas son acogidas por países en desarrollo. España, por su parte, es el tercer país de la UE con mayor número de solicitudes de protección internacional, sólo por detrás de Alemania y Francia. En 2025, España recibió más de 144.300 solicitudes de asilo, lo que significa un descenso del 14% respecto a un año antes. De este total, el 59% eran hombres, y el 41% mujeres, mientras que los menores de edad representaron cerca del 18% del total.

En la provincia de Córdoba, desde Cruz Roja se atendieron en 2025 a 2.382 personas migrantes y se realizaron 26.981 intervenciones, dirigidas a acompañar a las personas migrantes en su proceso de adaptación, mediante acciones centradas en la orientación social, el acceso a recursos, el aprendizaje del idioma y la inserción sociolaboral. Asimismo, se proporciona atención individualizada, adaptada a las circunstancias específicas de cada persona. La organización cuenta con tres centros de acogida humanitaria en Puente Genil, Baena y Córdoba, donde se ofrece una atención integral a las personas inmigrantes y/o refugiadas.

Más de 30 años acompañando y mostrando HUMANIDAD

Cruz Roja Española, en coherencia con su principio de humanidad, lleva más de 30 años trabajando con personas migrantes en situación de vulnerabilidad, con acciones que abarcan la respuesta humanitaria, la protección, el apoyo, la integración y la defensa de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas.

En esta fecha especial, Cruz Roja recuerda que buscar refugio es mucho más que cruzar una frontera: es empezar de nuevo. Y ahí Cruz Roja Española, con el apoyo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los Fondos Europeos (FAMI) y la colaboración de las diferentes administraciones públicas, desempeña un papel crucial.

En 2025, Cruz Roja Española ha podido acompañar a cerca de 38.100 personas (61,30% hombres), ofreciendo acogida, apoyo jurídico, atención psicológica y acceso al empleo, con más de 10.700 plazas de acogida y una inserción laboral cercana al 38%, gracias a la implicación de 1.200 empresas colaboradoras y más de 1.800 alianzas.

Principales perfiles de atención

De las personas atendidas por Cruz Roja el pasado año, más del 25% presentaban algún tipo de vulnerabilidad, destacando las víctimas de violencia, tortura o violaciones, así como el número de familias monoparentales con menores a cargo.

En cuanto al origen, venezolanos y ucranianos siguen siendo mayoritarios, aunque en el último año se ha consolidado un tercer perfil proveniente de África subsahariana, especialmente de Mali, con predominio de hombres jóvenes que han migrado solos y no disponen de redes de apoyo en España.

Por edad, el grupo mayoritario está formado por jóvenes de entre 18 y los 34 años (43,57%), con un importante volumen de personas menores (21,66%) y un descenso de mayores de 65 años (2,62%).

Cruz Roja subraya que las personas migrantes y refugiadas no solo necesitan apoyo, sino que aportan valor social, cultural y económico a las comunidades de acogida.