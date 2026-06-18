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La plataforma OMICSUNIDAS lanza una campaña informativa sobre la Hoj@ Electrónica de Andalucía

PorAntonio Galán

Jun 18, 2026 #Junta de Andalucía

El objetivo es promover el uso del nuevo sistema de quejas y reclamaciones para la defensa de los consumidores y usuarios

La plataforma OMICSUNIDAS, una iniciativa nacional formada por trabajadores, técnicos y funcionarios de las distintas Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de toda España, ha puesto en marcha una campaña a través de sus redes sociales para informar sobre la Hoj@, el nuevo Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas y Reclamaciones puesto en marcha por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a través de la Dirección General de Consumo.

El objetivo de esta acción es facilitar información sobre su funcionamiento y ventajas que ofrece así como promover su uso entre la ciudadanía y mejorar así el acceso a los mecanismos de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en Andalucía.

El nuevo Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas y Reclamaciones que entró en vigor en Andalucía el paso 20 de mayo, esuna herramienta que moderniza la gestión de reclamaciones de consumo y brinda a la ciudadanía y a las empresas una tramitación ágil, sencilla y accesible.

Este nuevo sistema establece, por primera vez, la obligatoriedad de que todas las empresas que comercialicen bienes o presten servicios en Andalucía estén de alta en el nuevo sistema y dispongan también de hojas de quejas y reclamaciones en formato electrónico, además de mantener las tradicionales hojas en soporte papel. Hasta ahora, la adhesión a este sistema electrónico era voluntaria.

Esta medida refuerza la digitalización de los servicios públicos y la simplificación administrativa, mejora la protección de las personas consumidoras y favorece una comunicación más directa entre ciudadanía y empresas en la fase previa a una posible intervención administrativa.

A través de Hoj@, las personas consumidoras y usuarias dadas de alta en el sistema pueden presentar una reclamación electrónica desde la web o mediante la aplicación (app) para móviles y otros dispositivos digitales, identificando fácilmente a la empresa o establecimiento a través de un buscador, un sistema de geolocalización o mediante un Código QR específico e unívoco instalado en cada negocio.

La plataforma OMICSUNIDAS fomenta la colaboración y el intercambio de experiencias entre profesionales de distintas localidades con el objetivo de mejorar continuamente la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía. También impulsa campañas de información y educación ciudadana sobre consumo responsable, prevención de fraudes, seguridad en compras online, derechos de los consumidores, contratación de servicios, protección digital y publicidad engañosa. Su objetivo es fomentar una ciudadanía más informada, crítica y capaz de proteger sus derechos.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para acercar la información de consumo a la ciudadanía, por lo que la plataforma mantiene una presencia activa en redes sociales y medios digitales para informar sobre campañas de consumo, noticias de actualidad, reivindicaciones del sector, consejos para consumidores, actividades formativas y acciones de defensa de las OMIC. 

Consumo Responde

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 8 a 15 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web https://www.consumoresponde.es,y de los perfiles de X (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Sanidad, Presidencia y Emergencias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.

Por Antonio Galán

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