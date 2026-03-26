Nueva edición del Maratón Subbético Mozárabe

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido el acto de presentación del cartel del Maratón Subbético Mozárabe, prueba deportiva que tendrá lugar el sábado 28 de marzo, “consolidándose como referente del deporte y el turismo activo de esta comarca cordobesa”.

Así lo ha explicado la responsable de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, quien ha matizado que “más allá del aspecto competitivo, este evento persigue la puesta en valor del Camino Mozárabe de Santiago a su paso por la Subbética, así como la Vía Verde del Aceite”.

Según Ruiz, “un trazado de espectacular riqueza natural que hará las delicias de los participantes y sus acompañantes a su paso por los términos municipales de Doña Mencía, Cabra, Lucena y Encinas Reales”.

“Hablamos así de un evento que busca dinamizar la economía local a través del turismo activo, atrayendo a la comarca a un importante número de deportistas, 650 en su pasada edición, que podrán descubrir el patrimonio de los pueblos incluidos en la ruta”, ha apostillado Ruiz.

La también vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo ha señalado que “desde el punto de vista deportivo, la carrera ofrece opciones versátiles que recorrerán el corazón de la Subbética. En primer lugar, estará la prueba reina, la 52K individual, además de la 52K por equipos, la 52K por relevos y la 25K trail, una distancia media con salida en Lucena y meta en Encinas Reales”.

Las inscripciones para participar en el Maratón Subbético Mozárabe 2026 ya están abiertas. Toda la información relativa a reglamento y recorrido se encuentra disponible en https://maratonsubbeticomozarabe.com/