El deporte repartió a todo al Club Atlético Gran Capitán por media España

A pesar de la gran participación del Club Atlético Gran Capitán en la Guzmán el Bueno X – MTB y Trail no mermó el resto de participaciones en otras competiciones por toda España.

XXI Duatlón La Victoria

El XXI Duatlón La Victoria es una prueba deportiva consolidada dentro del circuito provincial de duatlón y triatlón de la provincia de Córdoba. El evento reúne a deportistas de diferentes categorías en una jornada dedicada al deporte, el esfuerzo y la competición al más alto nivel.

Los integrantes del club que participaron fueron:

🔹 Milagros Casado 8ª con 1h19’37 – 2ª senior

🔹 Antonio Alcaide 27° clasificado con 1h04’ – 12° categoría y 2º local

🔹 Fran Anguita 48° con 1h10’09 y 22° categoría

🔹 Vila 72º con 1h20’19 y 11° vet2

Trail Subbética 2026

Organizada por el CD Subbética Outdoor, se desarrolla por senderos de montaña dentro del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, siendo una carrera técnica y exigente, dividiéndose en dos recorridos: una carrera corta de unos 14 kilómetros y una prueba larga de alrededor de 29 kilómetros.

Del club ha participado los siguientes:

Prueba larga Rafael Rodríguez, en el trail largo, finalizó en el puesto 102° con un tiempo de 4h 41’.

Prueba corta David Barbero puesto 68° con 2h25’ Antonio M. Monserrat puesto 92º con 2h35’ Belén Navarro puesto 128° con 3h02’



XV Carrera Popular Benéfica de Fuente Palmera

La prueba tuvo salida y meta en el Estadio Municipal Rafael Durán “Rafalín” y contará con carreras por categorías, siendo todas por recorrido urbano y la prueba reina de 8,8 km de convivencia, solidaridad y buen ambiente.

Del club participaron:

María José Márquez 10ª general fem. y 3ª vet A con 39’31

José Pino 128° y 28º vet A – 42’38

Vila 145° y 13 vet D con 44’37

XXV Movistar Madrid Medio Maratón 2026

La XXV Movistar Madrid Medio Maratón 2026, reunió a más de 30.000 corredores, teniendo salida y meta en el Paseo de Recoletos. La carrera recorrió algunos de los enclaves más emblemáticos de la capital en un circuito homologado de 21,097 kilómetros, pasando por arterias como el Paseo de la Castellana, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, Gran Vía, Puerta del Sol o el Palacio de Cibeles.

El único miembro atlético fue Carlos Lizana que sigue mejorando y ya va por 1h37’

V Campeonato de Andalucía Open Máster de Larga Distancia

La piscina cubierta de La Magdalena, en San Fernando, acogió este fin de semana el V Campeonato de Andalucía Open Máster de Larga Distancia, una cita que se desarrolló durante el sábado y el domingo en doble sesión, de mañana y tarde, y con la participación de alrededor de 160 deportistas procedentes de 33 clubes, tanto andaluces como de fuera de la comunidad, dando un total de más de 220 pruebas disputadas, todas ellas en la modalidad de larga distancia.

Los valientes nadadores del club que participaron fueron:

Alberto Ríos 1º en 800m con un tiempo de 9’56

Emilio Polonio 3º en 1.500 con 25’36 en categoría +55 y 3º en 800 con 13’17

Manolo González 3º en el 3.000 m, bajando 4’ su marca y 5º en el 1.500 con 24’59

Carrera Híbrida Mainake, en Vélez – Málaga, contó con la participación de David Algaba finalizando 10º individual

Carrera Solidaria Ruta 091, en Jaén, con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Jaén, que contó con la participación de David Moreno.

Desafío Duque de Ahumada, Baeza, que contó con la participación de Milagros Casado quedando 8ª con 45’11 en esta carrera de 10 kms