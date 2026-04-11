Más de 400 escolares celebran la IV Marcha Escolar Saludable

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba celebra en Montilla su IV Marcha Escolar Saludable, iniciativa que ha reunido a más de 400 escolares de los distintos centros educativos locales en una jornada centrada en la promoción de hábitos de vida saludables.

Esta actividad se empezó a llevar a cabo hace 4 años en Montilla como iniciativa de Manuel Luque-Romero, enfermero referente de centros escolares, bajo el lema «Por el día sin tabaco». La iniciativa gustó al resto del colectivo sanitario que se empezó a hacer en todos los pueblos del Área Sanitaria Sur de Córdoba.

Luque-Romero, explicó que esta marcha alcanza ya su cuarta edición en Montilla, destacando el carácter participativo de la iniciativa. “Es un día grande para todos los colegios, donde toda la comunidad educativa participa en un proyecto común para promover la salud”, ha indicado.

Durante la jornada, el alumnado ha compartido con la ciudadanía consejos saludables a través de tarjetas informativas, dando visibilidad al trabajo desarrollado en las aulas a lo largo del curso. “Los niños van a regalar consejos saludables de lo que han aprendido, implicando así a todo el pueblo de Montilla”, ha añadido.

La Marcha Escolar Saludable forma parte de la programación de la Semana de la Salud, que se celebra del 13 al 17 de abril, e incluye diversas actividades como mesas redondas, talleres, propuestas intergeneracionales y acciones formativas en materia de primeros auxilios.

LUNES 13

19:00 h Actividad física en “Plaza Dolores Ibárruri”, a cargo de Manuel Raya Urbano con la colaboración

de Monitores del Programa “Tu salud en forma”.

MARTES 14

17:30 – 19:00 h Mesa redonda de salud, presentación Semana de la salud por Pedro Manuel Castro Cobos (gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba).

Taller de Risoterapia a cargo de Carmen Rodríguez (enfermera gestora de casos).

Taller etiquetado de alimentos con Noelia Esojo, enfermera comunitaria.

Merienda saludable. (Salón de San Juan de Dios- Ayto. de Montilla)

MIÉRCOLES 15

19:00 h Actividad física en “Paseo Cervantes”, a cargo de Manuel Raya Urbano con la colaboración de Monitores del Programa “Tu salud en forma”.

JUEVES 16

19:15 h Taller Primeros Auxilios Reanimación cardiopulmonar. Maniobra de Heimlich. Impartido por Manuel Luque- Romero y Noelia Esojo (enfermeros) con la colaboración de Antonio Varo (Protección Civil Ayto. de Montilla). (Pabellón Municipal de Deportes)

INSCRIPCIÓN PREVIA EN ADMINISTRACIÓN DEL PABELLÓN

VIERNES 17

18:00 h Taller infantil con juegos populares Organiza el Ayuntamiento en colaboración con Mytipi en la Plaza de la Rosa

