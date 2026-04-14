La Consejería de Sanidad activa una campaña de sensibilización para prevenir el cáncer de piel

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía pone en marcha una campaña de sensibilización para prevenir el cáncer de piel ante los efectos del sol. La campaña, que cuenta con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y que se viene realizando en los últimos años, se prolongará durante cinco semanas y aunque está dirigida a toda la población, se fija especialmente en los niños y jóvenes y también en las personas (deportistas, trabajadores) que desarrollan su tarea al aire libre.

La campaña que se pone en marcha ahora bajo el lema Tu piel tiene memoria pone el foco en que el daño solar se acumula a lo largo de la vida y aumenta el riesgo de cáncer. A mayor exposición, mayores son los riesgos de padecer alteraciones y cáncer cutáneo. Por ese motivo, ha dicho Antonio Sanz, “la prevención debe comenzar desde la infancia”.

Además, esta campaña pretende concienciar también de que el peligro está en pequeños gestos a los que no damos importancia pero que pueden suponer la diferencia entre desarrollar un cáncer de piel o no. En este sentido, el consejero ha destacado rutinas necesarias como protegerse del sol todos los días, no sólo en verano, incluido los días nublados. No tomar el sol sin protección, especialmente entre las horas de mayor intensidad (entre las 11:00 horas y las 17:00 horas) o ponerse a la sombra siempre que sea posible. Es importante también proteger la piel con protección (nivel 50) y ropa adecuada todos los días. Y también la cabeza con ropa adecuada y gorras o sombreros.

El consejero Antonio Sanz, que ha estado acompañado en el acto por la Presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Andalucía, Magdalena Cantero, y el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla, Jesús Maza, ha subrayado que nuestro clima “nos permite disfrutar de muchos días de sol a lo largo del año, algo que requiere también de una serie de medidas de prevención para protegernos de los efectos negativos que tiene para nuestra piel la exposición solar”. En este sentido, ha recordado que el cáncer de piel “se puede prevenir con determinados hábitos” que hay que mantener durante todo el año a pesar de que “iniciamos una temporada en la que pasamos mucho tiempo al aire libre y en la que protegernos es más importante aún si cabe”.

El titular andaluz de Sanidad ha recordado unos datos que, ha dicho, ponen de relieve que “el cáncer de piel es el tumor más prevenible si ponemos en práctica los hábitos adecuados”. Así, ha explicado que en el último año en el que se tienen registros en España hubo 7.881 nuevos casos, 15 por cada 100.000 personas, según la Red Española de Registro de Cáncer, la Sociedad Española de Oncología Medical, Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública y la Sociedad Española de Epidemiología.

Además, ha explicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, la prevalencia a 3 años del melanoma cutáneo en Andalucía ha alcanzado los 4.652 casos, mientras que a 5 años ascendió a 7.149. En cuanto a la mortalidad en Andalucía, en un año han llegado a fallecer más de 100 personas.

Antonio Sanz ha asegurado también que “es importante que seamos conscientes de que no solo corremos peligro cuando vamos a la playa o a la piscina”. De hecho, están considerados población de riesgo y, por tanto, deben de extremar el cuidado de la piel: los niños, los deportistas, los trabajadores expuestos a actividades al aire libre y aquellas personas con enfermedades o tratamientos que los hacen especialmente sensibles.

Otra medida de prevención muy importante, ha dicho Antonio Sanz, consiste en examinar la piel regularmente. Revisar los lunares con frecuencia y vigilar posibles asimetrías, bordes irregulares, cambios de color o de tamaño. La autoexploración de la piel y la detección precoz salvan vidas: cualquier cambio debe consultarse con un profesional.