Llega la Gran Fiesta del Vino Nuevo de Moriles

Las bodegas de Moriles presentan sus Vinos de Tinaja 2021 en una Gran Fiesta del Vino Nuevo

Desde hace catorce años, las bodegas, lagares y cooperativas de la Asociación de Bodegas de Moriles festejan por estas fechas el nacimiento de los Nuevos Vinos, también llamados vinos del año, vinos frescos, vinos de cono o Vinos de Tinaja como son mayormente conocidos, presentándolos en sociedad.

A partir del mediodía del domingo 28 de noviembre, es cuando Moriles abrirá las puertas de sus bodegas, lagares y cooperativas a todos los visitantes para que a través de visitas guiadas, degustaciones y catas dirigidas disfruten de un ambiente festivo y alegre.

Moriles acoge con los brazos abiertos a los visitantes y les ofrece este día no sólo sus vinos, sino que también la gastronomía local, presente a través de las tradicionales migas y gachas de mosto que elaboran para todos la Asociación de Mujeres Zapatereñas, que custodian bajo este nombre la antigua nomenclatura de Moriles, cuando la centenaria Aldea de Zapateros no independiente aún, ya cuidaba las viñas y elaboraba los vinos de su territorio que siempre se llamó Ruedos de Moriles y Moriles Altos (Zona de Calidad Superior de la DO).

Moriles con su emancipación de Aguilar de la Frontera tomó para sí el nombre de su territorio circundante y se convirtió en lo que hoy es, un lugar cercano, amable, de gentes sencillas, abiertas a todos, que sabe elaborar de los mejores vinos del mundo.

Todos sabemos que el año agrícola pasado ha sido difícil, con escasas lluvias y mal repartidas, pero la sabiduría y la profesionalidad de viticultores y bodegueros han obrado el milagro y han sabido salvar la situación…merma de kilos sí, con lo que supone de pérdida económica, pero a través de una vendimia adelantada, la sanidad de la uva se preservó y se han obtenido vinos de alta calidad que van a pasar su examen público de su vino nuevo este finde de San Andrés, ya que según el refranero por San Andrés, el mosto…vino es!