Todo listo para el X Festival Patios de Bodega

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado en Bodegas Navarro la décima edición de Patios de Bodega, una iniciativa consolidada en el calendario turístico local que se celebrará del 1 al 24 de mayo y que vuelve a convertir a la localidad en un referente de la primavera enoturística en la provincia de Córdoba.

El acto ha contado con la participación del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, la primera teniente de alcalde, Lidia Bujalance y el concejal de Turismo, Adrian Lapsley, junto al representante de la bodega anfitriona, Miguel Herrador, así como representantes de las bodegas, lagares y almazaras participantes.

En esta edición, el programa alcanza las diez entidades participantes, con la incorporación de Bodegas Navarro y la consolidación de la almazara Juan Colín, reflejando el crecimiento sostenido de esta propuesta basada en la colaboración público-privada.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha subrayado la importancia de esta iniciativa dentro de la estrategia turística municipal, indicando que “Patios de Bodega nace con la vocación de complementar la oferta de Córdoba capital, atrayendo visitantes a Montilla y generando riqueza en el municipio”. En este sentido, ha añadido que “cuando un territorio se conoce, también se valoran sus productos, y en Montilla contamos con vinos y aceites de máxima calidad”.

Por su parte, el concejal de Turismo, Adrian Lapsley, ha destacado que “Patios de Bodega vuelve a poner en valor la riqueza y diversidad de nuestra oferta eno y oleoturística, donde la primavera se convierte en el hilo conductor para transmitir al visitante la esencia de nuestras bodegas, lagares y almazaras”. Además, ha señalado que “se trata de una oferta dinámica y creciente que presentamos en un programa único, con identidad propia, gracias al trabajo conjunto con las entidades participantes”.

Una programación diversa y en crecimiento

La décima edición contará con la participación de bodegas como Alvear, Cabriñana, Pérez Barquero, Robles y Navarro; lagares como Cañada Navarro, La Primilla, Los Raigones y Saavedra-Bodegas Maíllo; y la almazara Juan Colín.

Durante casi un mes, el programa ofrecerá una amplia variedad de actividades que incluyen visitas guiadas, catas, maridajes, talleres artesanales y propuestas culturales con música en directo, configurando una experiencia completa en torno al vino, el aceite y el patrimonio local.

Como parte de la programación, el Ayuntamiento vuelve a impulsar el “Viña Bus”, una iniciativa que facilita la llegada de visitantes desde Córdoba mediante rutas organizadas los fines de semana del festival.

En esta edición se han programado cuatro salidas tematizadas:

El 3 de mayo tendrá lugar el “Día del aceite”, con paradas en la Sierra de Montilla en el Lagar La Primilla, Los Raigones y la almazara Juan Colín.

El 9 de mayo se celebrará “Patios jóvenes”, con visitas a Lagar Saavedra-Bodegas Maíllo, Lagar Cañada Navarro Los Insensatos y la Bodega Rockera Cabriñana.

El 10 de mayo será el turno del “Día del vermú canalla”, con actividades en Bodegas Navarro y Robles,

El 16 de mayo se desarrollará la ruta “Espumosos y espirituosos”, en Bodegas Pérez Barquero y Alvear.

Asimismo, se celebrará el III Concurso Patios de Bodega, con el objetivo de reconocer la creatividad y la excelencia de las propuestas presentadas por las entidades participantes en las modalidades de ornamentación y actividad original.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se ha querido agradecer la implicación de todas las bodegas, lagares y almazaras participantes, destacando su compromiso y creatividad a la hora de diseñar actividades que contribuyen a proyectar la imagen de Montilla como un destino turístico atractivo, competitivo y en crecimiento.