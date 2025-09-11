Llega el turno de la ‘VIII Media Maratón Villa de Montemayor’

La VIII Media Maratón Villa de Montemayor en BTT servirá para retomar el circuito provincial cordobés de esta modalidad ciclistas, disputándose en la jornada del domingo 21 de septiembre sobre un trazado de 48km.

Las ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2025’ ya están aquí de nuevo. Después de tres meses de parón veraniego ahora le llega el turno a la ‘VIII Media Maratón Villa de Montemayor’ que se disputará el

domingo 21 de septiembre desde las 9:30h en esta localidad de la Campiña Sur cordobesa. Una veterana cita que será la quinta carrera puntuable dentro de esta competición provincial de la modalidad

de BTT Media Maratón que la Federación Andaluza de Ciclismo pone en marcha con la colaboración de la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba y gracias a la labor organizadora de los clubes ciclistas y ayuntamientos de la provincia.

Las distintas comarcas y zonas de la provincia serán recorridas gracias a nueve citas del más alto nivel formando un cartel envidiable y único con una oferta variada de recorridos y paisajes ideales para la práctica deportiva del BTT.

Así, ya se ha visitado las localidades de Belalcázar, Lucena, Cardeña y Guadalcázar, restando aún esta de Montemayor, la de El Viso, una doble cita en Torrecampo y Villafranca de Córdoba. Pruebas en las que los participantes pugnarán por enfundarse a final de temporada el anhelado maillot de campeón provincial.

Nuevamente se trata de una decidida apuesta de la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba por el ciclismo y la organización de eventos de calidad, contando para ello con el asesoramiento técnico de la Federación Andaluza de Ciclismo.

El C.D. Peña Ciclista Montemayor, organizador de la carrera, ha preparado un recorrido de 48,8km y alrededor de 1000m de desnivel positivo acumulado en este idílico entorno de la geografía cordobesa.

Un trazado circular con paso por lugares como Fuente El Arquita, Fuente Nueva, Fuente Descansavacas, Cerro Navarro o el Castillo de Montemayor, ya este punto a poco de meta. Se transitará muy cerca del núcleo urbano de la vecina Montilla. El Pabellón Polideportivo del municipio montemayorense servirá de punto de encuentro e inicio y final de carrera.

Se establece un punto de cierre de control en el kilómetro 31 a las 12:36 horas, quedando fuera de carrera quienes pasen por esa zona después de la hora límite marcada.

Las inscripciones se pueden llevar a cabo a través de este enlace hasta el jueves 18 de septiembre a las 15h o agotarse antes las 350 plazas dispuestas por la organización. El precio es de 14€ federados y 26€ no federados. Se permitirán inscripciones el día de la prueba siempre y cuando haya plazas libres.

Política de devolución de inscripciones: consultar en normativa del circuito.

Esta prueba está abierta a las siguientes categorías competitivas: cadete, júnior, sub23, élite y máster 30-40-50-60, más la no competitiva de cicloturista. En todos los casos anteriores, masculinas y femeninas.

Habrá trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría competitiva convocada.

La siguiente prueba de este provincial será la ‘VI BTT La Colada’ prevista en El Viso para el domingo 5 de octubre, con inscripciones igualmente disponibles a través de la web del circuito.