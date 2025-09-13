Vuelve el NaturCor con la cita prevista en Belalcázar

El domingo 21 de septiembre, disfrutaremos de la prueba ‘De Pedaleo por Belalcázar’, la primera de las cinco programadas para la segunda parte del calendario.

El domingo 21 de septiembre, la localidad cordobesa de Belalcázar acogerá la prueba ‘De Pedaleo por Belalcázar’, cita con la que reactivaremos el Circuito Provincial de Cicloturismo BTT NaturCor 2025 tras el descanso veraniego. Esta será la primera de las cinco pruebas programadas para la segunda parte del calendario, enmarcada dentro de este consolidado programa promovido por la Diputación de Córdoba y la Federación Andaluza de Ciclismo, que fomenta la práctica del ciclismo en espacios naturales de la provincia.

Organizada por el Ayuntamiento de Belalcázar, esta actividad no competitiva y de carácter popular está dirigida a participantes a partir de 15 años, y ofrece una oportunidad ideal para retomar la actividad física en grupo y al aire libre en un entorno rural privilegiado.

La cita arrancará a las 09:30h desde la Plaza de la Constitución, punto neurálgico del municipio, y discurrirá por un recorrido circular de 37 kilómetros por tierras del norte cordobés, con regreso al mismo punto. Se trata de una ruta de BTT cicloturista neutralizada, sin cronómetro ni clasificaciones, donde la prioridad será disfrutar del paisaje, la convivencia y el deporte en un ambiente relajado y seguro.

La organización ha diseñado un trazado asequible para todos los niveles, ideal tanto para ciclistas habituales como para quienes deseen iniciarse en la práctica de la bicicleta de montaña.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 18 de septiembre en este formulario web, con un precio único de 8 euros (para federados y no federados con licencia de un día). También se permitirá la inscripción el mismo día de la prueba, de 08:00 a 09:00h, en el Centro de Desarrollo Local de Belalcázar, siempre que queden plazas disponibles.

Esta prueba no contempla clasificaciones ni premios, en coherencia con el espíritu cicloturista del Circuito NaturCor, donde lo importante es sumar experiencias sobre las dos ruedas y descubrir rincones de la provincia desde el sillín.

Este demandado circuito, que tiene su origen en el Programa de Actividad Física y Deportiva en el Medio Natural (NaturCor) de la Diputación de Córdoba, lo coordina la Federación Andaluza de Ciclismo apoyándose en diferentes entidades organizadoras (ayuntamientos y clubes) y la colaboración de aquella.

Se trata de rutas de marcado carácter popular y recreativo, aspectos claves del éxito cosechado

en las diez ediciones anteriores.