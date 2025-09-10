Curso gratuito PRL para trabajar en los Parques Solares de Montemayor

Desde Fundación Don Bosco, en colaboración con el Ayuntamiento de Montemayor, se va a impartir un Curso de PRL Homologada que habilita para trabajos de instalación de plantas fotovoltaicas.

Este curso PRL tiene como función última el de trabajar en los Parques Solares del Término Municipal de Montemayor y no estamos recibiendo solicitudes del sector prioritario que sería Jóvenes entre 18 y 29 años, demandantes de empleo e inscrito con Garantía Juvenil

Si te interesa rellena el siguiente formulario antes del día 16 de septiembre.

PRL (Prevención de Riesgos Laborales)

Un curso PRL (Prevención de Riesgos Laborales) es una formación que dota a los trabajadores de los conocimientos y aptitudes para proteger su seguridad y salud en el entorno laboral, evitando daños a sí mismos y a terceros. Existen varios tipos de cursos, desde la formación genérica para todos los empleados, hasta formaciones específicas obligatorias para sectores como la construcción o el metal, que buscan cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997

El curso de PRL sirve para

Garantizar la seguridad y salud laboral: El objetivo principal es que los empleados no sufran daños en su salud o seguridad.

Conocer y aplicar la normativa: Permite al trabajador entender y cumplir con la ley vigente en materia de prevención de riesgos.

Identificar y evaluar riesgos: Se adquieren las capacidades para detectar posibles peligros en el entorno laboral y evaluar sus consecuencias.

Aplicar medidas preventivas: Enseña a implementar protocolos y medidas para minimizar o eliminar los riesgos identificados.

Ampliar la empleabilidad: La formación en PRL es valiosa para la búsqueda de empleo y para la convalidación de asignaturas de Formación Profesional, como FOL.

Fundación Don Bosco

La Fundación Don Bosco es una fundación de la Inspectoría María Auxiliadora de los Salesianos, que trabaja por la promoción y pleno desarrollo de la infancia, la adolescencia y la juventud en situación

de desigualdad social; atiende también a las necesidades de sus familias y a otros colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Todo esto, desde la identidad cristiana y salesiana, y con una pedagogía propia: el Sistema Preventivo de San Juan Bosco, un sistema educativo que se caracteriza por la educación integral, el acompañamiento personalizado y el protagonismo de la persona en su proceso; incide en el crecimiento espiritual y se apoya en un clima de familia que acoge y acompaña.