Cultura

La montillana Ana Requena Muñoz gana el Premio Internacional de Poesía para Mujeres “Leonor de Córdoba” 2026

PorAntonio Galán

Ene 31, 2026

El Jurado del Premio Internacional de Poesía para Mujeres “Leonor de Córdoba” convocado por la Asociación Cultural Andrómina, ha otorgado por unanimidad a la poeta Ana Requena Muñoz, de Montilla, Córdoba, por el poemario Septiembre en RE menor.

El jurado ha destacado la cualidad poética de toda su poesía con una imaginativa riqueza de imágenes, la unidad del poemario, el dominio del lenguaje y el ritmo de las composiciones, no exenta de honda emoción poética y un uso contenido pero eficaz de las metáforas. Con el tema del desamor, el poemario vislumbra tanto el amor por la vida como la inevitable secuela del sufrimiento amoroso.

El jurado está compuesto por los poetas Ángela Mallén, Manuel Rámila Alarcón, Antonio Varo Baena y Elena Cobos Ruiz como presidenta de la Asociación.

Asociación Cultural Andrómina

La Asociación Cultural Andrómina, sita en Córdoba, es una entidad dedicada fundamentalmente a la promoción de la literatura, la poesía y la cultura humanística.

La asociación es reconocida por su labor editorial y la organización de certámenes literarios de prestigio:

  • Premio Internacional de Poesía «Leonor de Córdoba»: Un certamen destinado exclusivamente a mujeres.
  • Labor Editorial: Ha publicado diversas colecciones como la Colección Caracol, la Colección de Novela El Santo Bebedor y Plumas y Palabras. También colabora en publicaciones académicas y conmemorativas, como el homenaje a Benito Pérez Galdós.
  • Vinculación con el Ateneo de Córdoba: Mantiene una estrecha relación con otras instituciones culturales locales, participando en eventos como la entrega de las Fiambreras de Plata

