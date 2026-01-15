El antiguo colegio Lucano será la nueva sede de la UNED Córdoba

El máximo representante de la Diputación, y presidente de la Junta Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado esta mañana en la presentación del proyecto de adaptación del antiguo colegio Lucano como nueva sede de la UNED Córdoba, proyecto que ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de la capital y dicho Consorcio.

Fuentes ha señalado durante su intervención que “gracias a la colaboración entre administraciones devolvemos la vida a un edificio significativo para ponerlo en carga y dedicarlo a uno de los servicios clave para la transformación social como es la educación”.

“Teníamos que buscar una solución que encajase para seguir implantando en Córdoba un eje fundamental, como es la educación y la formación, y ahora van a tener unas instalaciones muy dignas para que la gente pueda prepararse y que el talento se quede aquí”, ha subrayado.

Fuentes ha hecho hincapié en que “estamos ante un espacio flexible donde se impartirá formación y cultura y habrá usos para el barrio, estamos ante un urbanismo regenerativo que aprovecha unas instalaciones para mejorarlas dentro de lo que es el urbanismo circular y con ello, además, revitalizamos el barrio”.

Finalmente, ha señalado que “esto es el resultado de una esfuerzo entre administraciones con el objetivo de facilitar la vida de los demás y mejorar académicamente a los estudiantes para retener el talento. La Diputación está muy satisfecha de colaborar en casos como este”.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha señalado que “es un convenio sencillo en contenido pero importante en el fondo porque es para la cesión durante 75 años a la UNED del colegio que en su día se cerró en la Fuensanta, unas instalaciones amplias que mejoran las que tiene actualmente la UNED y que es importante porque esta Universidad está en Córdoba al servicio de miles de ciudadanos en más de 30 grados”.

“Con este acuerdo ganamos todos, porque era un edificio público que estaba cerrado y ahora tendrá actividad y en un barrio como la Fuensanta donde hemos dialogado con los vecinos y hemos trabajado en buscar un uso para que el edificio no estuviera cerrado por más tiempo”, ha manifestado Bellido.

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha reiterado que “hoy gana Córdoba, gana la UNED y toda esa comunidad universitaria. Mejoramos la calidad de 1.700 estudiantes en Córdoba, del cuerpo docente, técnico y de gestión y esto es posible gracias a la colaboración de las instituciones”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Educación a Distancia, Ricardo Mairál, ha expresado su satisfacción por el acuerdo firmado y lo que este supondrá. “Es un momento feliz por dos motivos, por llegar en un momento en que la UNED está en un proceso de renovación e innovación en todos los ámbitos, como la renovación de la oferta académica, y para ello necesitamos nuevos recursos como un nuevo edificio”.

En este sentido, ha señalado que “el nuevo edifico nos permitirá contar con nuevas aulas y laboratorios para que los estudiantes puedan realizar prácticas y recibir formación de calidad. Con esta modernización de la oferta académica los estudiantes cordobeses podrán seguir siendo competitivos en los mercados nacionales e internaciones, en los presentes y futuros”.

Datos proyecto colegio Lucano

El proyecto está impulsado por el Consorcio Universitario de la UNED y lo firman los arquitectos Carlos Luis de Villegas García-Pelayo y Antonio Castro Cáceres. La iniciativa busca transformar el antiguo CEIP Lucano en una infraestructura universitaria moderna gracias a una reforma valorada en más de 458.000 euros. El antiguo edificio, de más de 1.900 m², será intervenido para construir en la planta baja un hall de acceso, secretaría, biblioteca, salón de actos y sala de exámenes. En la planta primera contará con 10 aulas de tutoría de diversos tamaños y laboratorio de física y química.

La reforma contempla también una intervención en la escalinata y rampa exterior para garantizar un recorrido totalmente accesible desde la vía pública y también en la parcela, con un vallado perimetral para determinar la zona docente y la creación de un aparcamiento.