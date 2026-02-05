Leonardo se ceba en el Convento de Santa Clara

Las fuertes rachas de viento producidas por el paso de la borrasca Leonardo han hecho estragos en el interior del Convento de Santa Clara.

En la tarde de ayer los jardines y patios de Santa Clara se vieron afectado por la virulencia del viento quque yha dejado arboles, tejados y techadillos afectados dejando numerosos daños materiales, pero gracias a Dios, ninguno personal.

Hasta el convento de Santa Clara se personaron agentes de la Policía Local y una dotación de bomberos para auxiliar a las hermanas clarisas.

El convento de Santa Clara es uno de los rincones más emblemáticos y con mayor historia de la localidad, dónde se unen arte, historia y tradición gastronómica. En 1512 comenzó su edificación en las inmediaciones del palacio de la familia de Pedro Fernández de Córdoba, marqués de Priego, como convento franciscano. No fue hasta 1525 cuando su hija, Catalina Fernández de Córdoba, pasó a convertirlo en el actual convento de Santa Clara, tornando al uso que hoy aún mantiene, convento de las clarisas franciscanas y a quien debemos la fundación de la orden femenina.

Este fantástico convento está declarado Monumento Histórico Nacional y en su interior alberga importantes obras de arte. Además, cuenta con una hospedería, un lugar para alojarse rodeados de paz y tranquilidad.

Afectada toda Andalucía

La EMA 112 Andalucía ha gestionado durante la jornada de ayer un total de 1.069 incidencias. La mayoría se ha concentrado en la provincia de Cádiz donde se han atendido 277 avisos. Le siguen Sevilla (188), Granada (174), Jaén y Málaga (ambas con 129), Huelva (58) y Almería (27). Desde la llegada de la borrasca Leonardo el pasado lunes, el cómputo total se eleva a 2.231, una cifra que aumenta hasta alcanzar las 6.430 emergencias desde el comienzo de la concatenación de borrascas el pasado día 27 de enero.

Los efectos de la borrasca Leonardo se están dejando sentir especialmente en los cauces de ríos, arroyos y embalses, donde la Junta de Andalucía mantiene una estrecha vigilancia para prevenir riesgos para la población. Hasta ahora son unas 3.500 personas las que se encuentran desalojadas en prevención de zonas inundables, la mayor parte en la provincia de Cádiz donde se han evacuado a más de 2.000 en diferentes zonas. El resto se reparte entre las provincias de Jaén, málaga, Granada, Huelva y Córdoba.