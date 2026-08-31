La Junta impulsa la rehabilitación energética de edificios con 9,2 millones de euros en ayudas

Rehabilitar energéticamente un edificio permite reducir su consumo de energía y las emisiones contaminantes, además de mejorar el confort térmico y acústico de sus usuarios. Consciente de estos beneficios, la Junta de Andalucía, a través de los programas PREE y PREE 5.000 que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía, adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, ha apoyado con ayudas públicas que superan los 9,2 millones de euros la realización de 240 proyectos de rehabilitación energética de edificios con usos muy distintos, desde hoteles y alojamientos turísticos, industrias o viviendas particulares, hasta museos e iglesias, demostrando que la transición energética puede beneficiar a cualquier tipo de inmueble.

Estos proyectos han movilizado una inversión cercana a los 21 millones de euros en actuaciones como la mejora del aislamiento de fachadas y cubiertas, la sustitución de ventanas, la incorporación de energías renovables o la renovación de los sistemas de climatización e iluminación.

Una de las actuaciones más singulares es la del Museo Picasso Málaga. El Palacio de Buenavista, donde se ubica, ha renovado su climatización para reducir el consumo energético, superando el reto de mantener constantes la temperatura y la humedad que exige la conservación de sus obras de arte. Así, con una inversión superior a 600.000 euros, se han cambiado los equipos de producción térmica, que databan de 2002, por otros con mayor potencia térmica y eficiencia, y se han sustituido las bombas de recirculación incorporando variadores de frecuencia y motores de alta eficiencia. Esta actuación cuenta con un incentivo de la Agencia de la Energía de 152.530 euros.

La empresa Nogainver ha destinado 676.500 euros a la rehabilitación energética del Hotel Granada Center, un inmueble de siete plantas construido en Granada en 1992. La actuación ha incluido la renovación de puertas y ventanas, y la mejora de su atrio central de 322 metros cuadrados, donde la incorporación de lucernarios automáticos en su estructura triangular permite reducir de forma significativa la demanda térmica del inmueble. También se ha sustituido todo el sistema de iluminación por tecnología LED. Con todas estas actuaciones, que han recibido una ayuda de 213.477 euros de la Junta, el hotel ha reducido alrededor de un 45% el consumo de energía final destinado a climatización e iluminación, mejorando además el confort de los huéspedes y la eficiencia energética del establecimiento.

En Paterna del Río (Almería), el Ayuntamiento ha rehabilitado energéticamente un alojamiento turístico rural mediante la renovación integral de su envolvente térmica. La actuación ha permitido sustituir la cubierta, instalar SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) en los muros de las fachadas, mejorar la eficiencia energética de soleras y sustituir las ventanas por otras de altas prestaciones con mejor aislamiento térmico y estanqueidad. Además, se han incorporando sistemas de protección solar para mejorar el confort térmico y reducir la carga energética en verano, y se ha sustituido la calefacción eléctrica por un sistema de aerotermia. Estas actuaciones han supuesto una inversión de 263.621 euros, con un incentivo de 222.862 euros, y han permitido reducir el consumo energético un 93,7%, mejorar la calificación energética del edificio desde la letra G hasta la A y disminuir de forma muy significativa las emisiones de dióxido de carbono, pasando de 11.269 kilogramos de CO2 al año a 1.241 kg.

La Diócesis de Cádiz y Ceuta ha acometido actuaciones de mejora energética en dos templos con una inversión global de 263.607 euros. En la Iglesia de la Victoria, en Alcalá de los Gazules, se ha renovado la cubierta, mejorado la carpintería e instalado un nuevo sistema de climatización, consiguiendo reducir el consumo energético cerca de un 45%, y mejorar la calificación energética del edificio. En la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, en Vejer de la Frontera, se ha reforzado el aislamiento de la cubierta para reducir las pérdidas térmicas y mejorar el confort interior. Para llevar a cabo estas reformas han recibido un incentivo de la Junta de Andalucía de 110.008 euros.

La rehabilitación también ha llegado al sector agroalimentario. En Bodegas Navarro, en Montilla (Córdoba), la sustitución de la antigua cubierta de amianto de la nave destinada a la elaboración, crianza y envasado de vinos y vinagres por una cubierta aislada tipo panel sándwich les está permitiendo mantener unas condiciones de temperatura óptimas y estables en el proceso productivo. Por esta actuación, a la que han destinado 283.195 euros, y han recibido una ayuda de 128.725 euros, el consumo energético asociado a la climatización se ha reducido en torno al 89%, con el consiguiente descenso de las emisiones de CO₂.

La empresa dedicada al aderezo de aceituna de mesa Escamilla SAT N2080, situada en Umbrete (Sevilla), ha invertido 383.276 euros en mejorar el aislamiento de su nave. Esta actuación —incentivada con 142.540 euros— reduce un 25 % las necesidades de climatización y soluciona los problemas de filtraciones, lo que mejora el confort térmico de la plantilla y el rendimiento de la maquinaria. La medida se suma a la instalación fotovoltaica de autoconsumo de 100 kW de la entidad, reforzando su competitividad y reduciendo la dependencia de la red eléctrica.

Por su parte, el Ayuntamiento de Lupión (Jaén) ha rehabilitado energéticamente la biblioteca municipal y el hogar del jubilado con una inversión global de 56.966 euros mediante el refuerzo del aislamiento, la sustitución de las ventanas por otras más eficientes y la incorporación de energía solar térmica con la que se cubre el 100% de la demanda de agua caliente sanitaria con energía renovable. En el caso de la biblioteca, se ha renovado además toda la iluminación con tecnología LED. Las actuaciones, que han recibido ayudas por valor de 39.529 euros, mejoran de forma notable la calificación energética de ambos edificios, reducen el consumo de energía y las emisiones contaminantes y mejoran el confort de los usuarios.

Los ciudadanos también han podido optar a estas ayudas de rehabilitación energética. Así, en Galaroza (Huelva), una vivienda unifamiliar antigua ha mejorado notablemente su comportamiento energético mediante el aislamiento de cubierta, suelos y fachadas, la sustitución de ventanas por otras con doble acristalamiento, vidrio bajo emisivo y rotura de puente térmico, y la incorporación de energía solar térmica para producir agua caliente sanitaria. La rehabilitación, que ha supuesto una inversión de 25.925 euros, ha permitido reducir cerca de un 30% tanto el consumo energético como las emisiones, y mejorar la calificación energética de la vivienda. El incentivo obtenido por esta actuación ha sido de 8.137 euros.

Estos proyectos han sido financiados a través del Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) y del Programa de Rehabilitación Energética de edificios construidos antes de 2007 y situados en municipios andaluces de hasta 5.000 habitantes o pertenecientes al Reto Demográfico (PREE 5000), ambos gestionados en la comunidad por la Agencia Andaluza de la Energía, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea-NextGenerationEU, del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y del POPE FEDER 2014-2020.