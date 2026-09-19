Montilla celebra el maridaje perfecto entre vino y gastronomía en la Fiesta del Vino y la Tapa 2026

El vino de Montilla-Moriles y la gastronomía local vuelven a convertirse en protagonistas de una cita que reivindica los sabores y la identidad de la comarca

Anoche se inicio tres días de vino, tapas y ambiente festivo con la nueva edición de la Fiesta del Vino y la Tapa 2026, una cita que reúne gastronomía, tradición y cultura en torno a uno de los grandes símbolos de la identidad montillana: sus vinos.

Durante la celebración, vecinos y visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de diferentes propuestas gastronómicas acompañadas por vinos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, en un ambiente pensado para compartir, degustar y descubrir los sabores de la tierra.

La fiesta pone en valor la importancia que el sector vitivinícola ha tenido históricamente en Montilla y en toda la comarca. Los vinos de Montilla-Moriles constituyen una parte esencial del patrimonio gastronómico y cultural de la zona y encuentran en este tipo de acontecimientos un escaparate para acercarse a nuevos públicos.

La Fiesta del Vino y la Tapa permite, además, descubrir las posibilidades gastronómicas de estos vinos y su capacidad para acompañar finos, amontillados, olorosos, dulces, vermut y otras elaboraciones representan una tradición vitivinícola marcada por la experiencia de generaciones de bodegueros y viticultores.

Una fiesta para disfrutar y compartir

Más allá de la degustación, la Fiesta del Vino y la Tapa se plantea como un punto de encuentro. Familias, grupos de amigos y visitantes comparten mesa y conversación alrededor de productos que forman parte de la identidad de Montilla.

El ambiente festivo convierte cada degustación en una experiencia que va más allá de la gastronomía: es también una forma de conocer la cultura, las costumbres y la manera de vivir de una localidad estrechamente vinculada al mundo del vino.

La Fiesta del Vino y la Tapa 2026 se presenta así como una oportunidad para saborear Montilla a través de sus vinos y su cocina, acercando la cultura del vino a todos los públicos y demostrando que tradición y gastronomía continúan formando un maridaje inseparable.

Horarios

Sábado 19 de septiembre De 13:00 a 18:00 h De 21:00 a 02:00 h

Domingo 20 de septiembre De 13:00 a 17:00 h