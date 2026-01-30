La Junta cumple los principales compromisos del Pacto Andaluz por la Caza

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este martes en Antequera el Ciclo andaluz ‘Foros de Caza’, un espacio de encuentro y diálogo con el sector cinegético que recorrerá todas las provincias andaluzas y que arranca con un balance significativo del Pacto Andaluz por la Caza, cuyos compromisos ya se han cumplido en más de un 70%.

Este primer foro ha servido para abordar los principales avances impulsados por la Junta en materia cinegética, así como los retos actuales de la actividad, con especial atención a la recuperación de la caza menor y a la gestión de las poblaciones de jabalí en la provincia de Málaga.

Catalina García ha trasladado que los Foros de Caza nacen con la vocación de convertirse en un espacio permanente de escucha, análisis y construcción compartida de políticas públicas, en el que la Administración y el sector puedan seguir avanzando de la mano. “El objetivo es consolidar un modelo cinegético que sea compatible con la conservación de la biodiversidad, el desarrollo rural y la sostenibilidad del territorio, y que sitúe a Andalucía como referente en gestión cinegética responsable”, ha apostillado.

Durante su intervención, la consejera ha señalado que el Pacto Andaluz por la Caza se ha consolidado como una hoja de ruta fundamental para una gestión moderna, responsable y sostenible de la actividad cinegética en Andalucía. Catalina García ha destacado que, desde su firma con la Federación Andaluza de Caza, se han cumplido íntegramente 12 de los 17 compromisos adquiridos, lo que supone un 71% del total, mientras que otros tres se encuentran en una fase avanzada de tramitación. En este sentido, ha indicado que este grado de ejecución refleja un cambio profundo en la relación entre la Administración y el sector, basado en el diálogo, la colaboración y la confianza mutua.

La consejera ha subrayado que el Pacto Andaluz por la Caza está estrechamente vinculado al Plan Andaluz de la Caza Horizonte 2023-2033, aprobado por la Junta como instrumento estratégico para ordenar y fomentar la actividad cinegética en la comunidad. Según ha afirmado, este plan establece un marco claro para conjugar tradición, sostenibilidad y conocimiento científico, incorporando medidas orientadas a la digitalización del sector, el refuerzo de la sanidad animal y la promoción del relevo generacional, así como actuaciones destinadas a mejorar la gestión de los recursos cinegéticos y la conservación de los ecosistemas.

En este contexto, Catalina García ha declarado que la caza en Andalucía no puede entenderse únicamente como una actividad recreativa, sino como una herramienta de gestión del medio natural y un elemento estructural del desarrollo rural. Así, ha recordado que la actividad cinegética genera en la comunidad alrededor de 45.000 empleos y tiene un impacto económico estimado en 3.500 millones de euros en el Producto Interior Bruto andaluz. Solo la caza menor aporta aproximadamente 200 millones de euros anuales, contribuyendo de forma decisiva a la dinamización económica de amplias zonas rurales y a la fijación de población en municipios donde, en muchos casos, constituye uno de los principales recursos económicos.

La consejera ha recalcado también el peso específico que tiene la actividad cinegética en Andalucía, donde existen 162.625 cazadores con licencia en vigor, de los que alrededor de 90.000 se encuentran federados. En la comunidad están registrados 7.558 cotos de caza, privados o deportivos, que abarcan el 83% del territorio andaluz y casi siete millones de hectáreas. En el caso de la provincia de Málaga, existen 458 cotos, lo que representa el 6% del total andaluz, con una superficie de 533.137 hectáreas, equivalentes al 8% de la superficie cinegética de Andalucía.

En el acto, también han estado presentes el alcalde de Antequera, Manuel Barón; el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona; el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela; el director del Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental, Juan Ortegón; y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga, José Antonio Víquez. Asimismo, han asistido el presidente de la FAC, José María Mancheño; el diputado y secretario de la Mesa del Parlamento, José Ramón Carmona; el presidente de ASAJA-Málaga, Baldomero Bellido; la coordinadora provincial de los Agentes de Medio Ambiente en la provincia, Alicia Moreno, y el coordinador general de los Agentes del Espacio Natural Sierra de las Nieves, Juan Antonio Gil, entre otras autoridades y representantes del sector cinegético.

Recuperación de especies de caza menor

Uno de los ejes del encuentro ha sido la recuperación de la caza menor, un ámbito en el que la Junta viene trabajando de forma decidida a través del Plan Andaluz de la Caza. Catalina García ha enfatizado que, frente al crecimiento generalizado de las poblaciones de caza mayor, las especies de caza menor presentan una tendencia de descenso en amplias zonas del territorio, con excepciones como el conejo de monte, cuya situación muestra fuertes contrastes según el área. En este sentido, ha indicado que la gestión cinegética adaptativa y basada en criterios técnicos resulta clave para favorecer la recuperación de estas especies y garantizar el equilibrio de los ecosistemas.

La consejera ha puesto en valor el impulso a la digitalización del sector como uno de los compromisos más destacados del Pacto Andaluz por la Caza. Sobre ello, ha remarcado que la aplicación CAPTURE permitirá agilizar y simplificar los trámites relacionados con la actividad cinegética, mejorando la planificación, la gestión de los cotos y la recogida de información, lo que facilitará la toma de decisiones basadas en datos objetivos. A ello se suma la incorporación de Andalucía al Observatorio Cinegético, una plataforma impulsada junto a la Fundación Artemisan y la Federación Andaluza de Caza que permite contar con información científica para avanzar hacia una gestión más sostenible.

Otro de los asuntos abordados ha sido la asignación de cupos para la caza de la tórtola europea en la temporada 2025-2026, que ha supuesto el fin de una moratoria de cuatro años. Catalina García ha manifestado que esta decisión se ha adoptado en el marco de un modelo de gestión adaptativa estrictamente regulado, en consonancia con las recomendaciones científicas y los acuerdos internacionales, y ha permitido establecer un cupo total de 35.497 capturas en Andalucía, el más alto del conjunto de España, condicionado al cumplimiento de medidas de mejora de hábitat para la recuperación de la especie.

Gestión del jabalí y el cerdo asilvestrado

El foro ha prestado una atención especial a la gestión del jabalí y del cerdo asilvestrado, una problemática de especial relevancia en la provincia de Málaga. La consejera ha incidido en que la Junta de Andalucía mantiene desde hace años medidas excepcionales para el control de estas poblaciones, intensificadas tras la entrada de la peste porcina africana en Cataluña. En este marco, se declaró en diciembre de 2025 el área de emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios, una resolución vigente hasta el 31 de mayo de 2026 que permite actuar tanto en terrenos cinegéticos como no cinegéticos.

Catalina García ha reseñado que estas medidas incluyen la eliminación de cupos de captura, la priorización del abatimiento de hembras adultas y subadultas y la prohibición de repoblaciones, así como la posibilidad de actuaciones directas por parte de la Administración en terrenos públicos y, de forma excepcional, en terrenos privados. Al respecto, ha aseverado que, durante la última temporada completa, se registraron en Andalucía 70.048 extracciones de jabalí, de las que 6.819 correspondieron a la provincia de Málaga.

En esta línea, ha sostenido que esta gestión por parte de los cazadores es la herramienta fundamental y se acompaña de un seguimiento de las poblaciones y refuerzo de la vigilancia epidemiológica y de la necesidad de adopción de medidas de bioseguridad, con el objetivo de proteger el sector porcino, reducir riesgos sanitarios y minimizar daños a la agricultura, la ganadería y la seguridad vial.

Avances en la regulación de la actividad cinegética

En el ámbito normativo, el encuentro ha servido para repasar el avance de distintas órdenes previstas en el Plan Andaluz de la Caza, entre ellas las relacionadas con la genética de la perdiz roja, el desarrollo de aspectos del Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía, la figura del guarda jurado de caza, las vedas y períodos hábiles de caza, la renovación del Plan de Área Cinegética de los Alcornocales, y destacando especialmente. Catalina García ha señalado que este esfuerzo normativo persigue dotar al sector de estabilidad, seguridad jurídica y herramientas eficaces para una gestión responsable.

En concreto, la consejera se ha centrado en la aprobación de la orden que regula la acreditación y las funciones de las personas controladoras de predadores cinegéticos en Andalucía, una norma largamente demandada por el sector y alineada con los objetivos del Plan Andaluz de la Caza 2023-2033. Catalina García ha dicho que esta orden establece por primera vez un marco claro y homogéneo para el control excepcional de especies que pueden causar daños al ecosistema, a la ganadería o a la salud pública cuando las modalidades ordinarias de caza no resultan suficientes.

La regulación fija un sistema de acreditación mediante formación específica, con un carné personal e intransferible y una validez inicial de cinco años, y define los métodos de captura homologados bajo criterios de selectividad y bienestar animal, garantizando al mismo tiempo la compatibilidad de estas actuaciones con la conservación de la biodiversidad y la sanidad animal, especialmente en un escenario marcado por riesgos como la peste porcina africana.

Relevo generacional

Por otro lado, la consejera ha puesto el acento en la necesidad de abordar el relevo generacional como uno de los grandes desafíos de la actividad cinegética. Al hilo de esto último, ha añadido que la edad media de las personas cazadoras ha aumentado de forma significativa en la última década y ha señalado que el Plan Andaluz de la Caza incorpora medidas específicas para facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres.

Entre ellas, ha valorado la bonificación del 30% de la cuota de la actividad cinegética y la adhesión de la Junta al programa Caza Joven, que ha permitido ofertar permisos gratuitos en terrenos públicos para jóvenes de entre 18 y 25 años durante la temporada 2025-2026.