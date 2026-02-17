La Junta avanza en la simplificación de trámites y mejora de la gestión de la actividad cinegética con nuevas herramientas digitales

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado este lunes en un nuevo encuentro del Ciclo andaluz ‘Foros de Caza’, que en esta ocasión se ha celebrado en el municipio sevillano de Cazalla de la Sierra. Esta tercera cita provincial ha vuelto a reunir a representantes institucionales y del sector cinegético con el objetivo de seguir avanzando en un modelo de caza sostenible, moderna y alineada con los retos de gestión del medio natural y del desarrollo rural en Andalucía.

En el acto, también han estado presentes el alcalde de Cazalla de la Sierra, Adrián Torres; el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona; el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela; el director del Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental, Juan Ortegón; y la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia, Inmaculada Gallardo. Asimismo, han asistido los alcaldes de Constantina y Guadalcanal, Rubén Rivera y Regina Rivero, respectivamente; el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño; el director del Parque Natural Sierra Morena de Sevilla, Vicente Castaño, y el coordinador provincial de Agentes Medioambientales, Andrés Maqueda, entre otros representantes del sector, de colegios profesionales, propietarios, cazadores y técnicos de la Agencia AMAYA.

Durante su intervención, la consejera ha situado la digitalización como uno de los ejes prioritarios de la política cinegética que impulsa la Junta de Andalucía, enmarcada en un proceso más amplio de modernización administrativa. En este contexto, ha puesto en valor el desarrollo de la herramienta ‘Capture’, una plataforma que permitirá integrar en una única aplicación la mayoría de los procedimientos adscritos al Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental, facilitando su tramitación de forma telemática. La puesta en producción de este sistema está prevista a lo largo del primer semestre de 2026 y supondrá un cambio relevante en la relación entre la Administración y el sector cinegético.

Este avance tecnológico se vincula directamente con el desarrollo normativo en el que trabaja la Consejería, especialmente en lo relativo al Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía. El actual reglamento data de 2017 y mantiene todavía procedimientos y modelos heredados de la orden de desarrollo de 2007, que la Junta pretende dejar sin efecto. La nueva orden incorporará de forma expresa el proceso de digitalización y el uso de ‘Capture’, con el objetivo de agilizar los trámites, reducir cargas administrativas y ofrecer mayor seguridad jurídica.

La digitalización de la gestión cinegética constituye, además, uno de los hitos del Plan Andaluz de la Caza Horizonte 2023-2033, aprobado como hoja de ruta para la próxima década. Este plan se encuentra estrechamente ligado al Pacto Andaluz por la Caza, firmado en junio de 2022 por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la Federación Andaluza de Caza, y refleja el compromiso del Gobierno andaluz con una gestión responsable, basada en el conocimiento científico, el diálogo y la colaboración con el sector.

En este sentido, la consejera ha destacado el grado de cumplimiento alcanzado hasta el momento, con 12 de los 17 compromisos del pacto ya ejecutados íntegramente, lo que representa un 71% del total, mientras que otros tres se encuentran en una fase avanzada de tramitación. Este balance evidencia, según ha trasladado, “el esfuerzo constante de la Junta por dar respuesta a las demandas históricas del sector y avanzar en una gestión más eficaz y transparente”.

Relevo generacional

La jornada también ha servido para abordar las medidas impulsadas para favorecer el relevo generacional en la caza, una cuestión clave ante el progresivo envejecimiento de las personas cazadoras. El Plan Andaluz de la Caza contempla acciones específicas para facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres, tanto desde el punto de vista formativo como económico, así como iniciativas de acceso a la práctica cinegética en terrenos públicos.

Catalina García ha señalado que la Junta ha mantenido en los presupuestos autonómicos la bonificación del 30% de las tasas por expedición de licencias de caza en Andalucía, una medida orientada a facilitar la incorporación de nuevos cazadores, y ha recordado que los mayores de 65 años han quedado exentos del pago, mientras que los menores de 18 años y las personas cazadoras federadas cuentan con una bonificación del 50%. Igualmente, ha incidido en que se ha reforzado el compromiso con la juventud mediante la adhesión al programa Caza Joven, promovido por la Federación Andaluza de Caza (FAC). Según ha explicado, esta iniciativa ha permitido ofrecer permisos gratuitos en terrenos públicos a jóvenes de entre 18 y 25 años durante la temporada 2025-2026, acercándolos de forma real y directa a la práctica cinegética y a la gestión del medio natural.

Tras una primera fase lanzada el pasado mes de mayo, en la que se ofertaron 36 permisos en las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, se abrió en octubre una segunda convocatoria con 10 nuevos lotes que sumaron un total de 31 permisos gratuitos adicionales. Estos permisos cubrieron terrenos en Almería, Granada, Jaén y Sevilla, e incluyeron modalidades de caza mayor, como recechos de hembras de cabra montés, ciervo y muflón, además de jornadas de caza menor de zorzal desde puesto fijo y perdiz con reclamo.

Gestión del jabalí, conejo silvestre y cabra montés

En el ámbito de la gestión de especies, se ha hecho referencia a varias resoluciones recientes publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que afectan de manera especial a la provincia de Sevilla. Entre ellas, las medidas de emergencia cinegética para el control del jabalí, el conejo y la cabra montés, así como la ampliación excepcional de plazos para la celebración de monterías que no pudieron desarrollarse durante el periodo hábil debido a las condiciones meteorológicas. En el caso del jabalí, durante la temporada 2024-2025 se han capturado en Andalucía 70.048 ejemplares, de los cuales 9.771 corresponden a Sevilla.

En relación con el conejo silvestre, la Consejería ha renovado y actualizado las medidas cinegéticas excepcionales para el control de daños en cerca de 60 municipios de la provincia de Sevilla, además de otros de Granada, Jaén y Málaga, ante la persistencia de afecciones significativas a cultivos agrícolas. Estas resoluciones permiten a los titulares de cotos actuar de manera más flexible y eficaz, siempre bajo criterios técnicos y de sostenibilidad, con el objetivo de reducir localmente las poblaciones allí donde se concentran densidades elevadas. Se trata, según ha dicho la consejera, de una actuación equilibrada, que compatibiliza la protección de una especie clave para los ecosistemas mediterráneos con la necesidad de dar respuesta a los perjuicios que se producen en determinadas zonas agrícolas.

Por su parte, en el caso de la cabra montés, se ha declarado igualmente un área de emergencia cinegética temporal por la presencia de sarna sarcóptica en varios municipios de Sevilla, junto a otros de Almería, Cádiz Granada, Jaén y Málaga, con el fin de frenar la expansión de esta enfermedad parasitaria y proteger tanto a la propia especie como al equilibrio del hábitat que ocupa. Las medidas adoptadas permiten aplicar criterios de gestión selectiva para reducir densidades y minimizar el riesgo de contagio, en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica que desarrolla la Junta de Andalucía.

A ello se suma la reciente resolución que amplía con carácter excepcional, hasta el próximo 28 de febrero, el plazo para la celebración de monterías, ganchos y batidas que no pudieron llevarse a cabo durante el periodo hábil de la temporada 2025-2026 debido a las intensas lluvias y la inestabilidad meteorológica, garantizando así la consecución de los objetivos de control poblacional y sanidad animal previstos en el Plan Andaluz de la Caza.

La caza en Andalucía, en cifras

Estos datos se enmarcan en el peso que la actividad cinegética tiene en Andalucía, tanto desde el punto de vista ambiental como socioeconómico. La caza genera en la comunidad alrededor de 45.000 empleos y aporta cerca de 3.500 millones de euros al Producto Interior Bruto andaluz. Actualmente, Andalucía cuenta con 162.625 cazadores con licencia en vigor, y unas 90.000 personas federadas, lo que la sitúa como la segunda actividad deportiva con mayor número de licencias.

En el caso concreto de la provincia de Sevilla, existen 1.290 cotos de caza, que representan el 17% del total andaluz, y abarcan una superficie de 1.116313 hectáreas, el 16% de la superficie cinegética de la comunidad. Estas cifras ponen de relieve la relevancia del sector en el territorio y la necesidad de contar con herramientas eficaces para su ordenación.

Durante el encuentro se han abordado igualmente otros asuntos de interés para el sector, como los cupos autorizados para la caza de la tórtola europea en la próxima temporada, tras el levantamiento de la moratoria, y la incorporación de Andalucía al Observatorio Cinegético, una plataforma que permite mejorar la toma de decisiones a partir de datos científicos y de la colaboración del propio sector.

En relación con la gestión administrativa, Catalina García ha confirmado que la Junta está trabajando para agilizar la resolución de los expedientes pendientes en los departamentos de caza y pesca, y ha asegurado que se están dando los pasos necesarios para incorporar personal a la mayor brevedad posible. “Este refuerzo ha permitido avanzar en la mejora de los plazos de tramitación y ofrecer una respuesta más ágil y eficaz al sector, en coherencia con el compromiso de modernización de la gestión pública”, ha afirmado.