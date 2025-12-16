Encarnación Pérez y Juan Antonio Moreno se coronan en la tercera selectiva de San Huberto

La montillana Encarnación Pérez y el montemayorense Juan Antonio Moreno se coronan en la tercera selectiva de San Huberto celebrada este fin de semana en la localidad onubense de Punta Umbría.
Casi una treintena de participantes se han dado cita este fin de semana la tercera selectiva del Campeonato Andaluz de San Huberto, que se ha disputado en los acotados de la Sociedad de Cazadores de Punta Umbría.
En Muestra Hombres se organizaron diferentes baterías:
- En la primera, con 7 participantes, ganó Juan Antonio Moreno Díaz de Córdoba, acompañado de su pointer de nombre ‘Satán de Algofillas’
- En la segunda batería (6 participantes) venció José Antonio Guerrero Díaz de Sevilla, acompañado de su E/B/M de nombre ‘Zumba de Fuenmayor’.
- En la tercera (también con 6 participantes) se coronó Diego Parra Ferrezuelo de Sevilla, acompañado de su E/B/ de nombre Owen de ‘Januga’.
En Levantadores, con 6 participantes la prueba finalizó así:
- José Esquinas Obrero de Córdoba, acompañado de su S/S/M de nombre ‘Cholo’
- Juan Miguel Maldonado Bascon de Córdoba, acompañado de su S/S/M de nombre ‘Zizu de Drakember’
- Antonio Rambla Espejo de Córdoba acompañado de su S/S/M de nombre ‘Bruno’
En Damas la clasificación quedó así:
- Encarnación Pérez Duque acompañada de su E/B/M de nombre ‘Sandokan’
- Pilar Lucena Lopera de Córdoba, acompañada de su P/M de nombre ‘Siro’
- María Alba Pérez de Córdoba, acompañadas de su E/B/M ‘Greco de Banalmar’
En novel ganó Rodrigo Ramos Andrés de Sevilla, acompañado de su S/I/M de nombre ‘Plas de la Mazorra’.
El evento ha contado con el patrocinio principal de Cotos del Sur, que nuevamente ha aportado perdices de primera calidad, desafiando al máximo a los sanhubertistas y ofreciéndoles una experiencia que combina disfrute y esfuerzo por igual.
Desde la organización han agradecido una vez más su colaboración, así como al resto de sponsor Mutuasport y Piensos Arcadia y a la Sociedad de Cazadores.