La Diputación de Córdoba participa de la mano de la DOP Montilla-Moriles y bodegas del marco regulador en la Barcelona Wine Week 2026

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y bajo el paraguas de ‘Sabor a Córdoba, ha participado, de la mano de la DOP en la Barcelona Wine Week (BWW), salón profesional que se ha celebrado en Barcelona.

Para el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, “no puede haber un mejor escaparate para nuestros vinos y vinagres que este. Así, junto a la DOP y bodegas de referencia de este marco hemos puesto en valor un producto único de nuestra tierra incrementando su visibilidad en el mercado nacional e internacional”.

Romero ha señalado que “en el estad del Consejo Regular han estado presentes Bodegas Alvear, Navisa Industria Vinícola y Pérez Barquero; firmas a las que se han sumado, con estand propio, Bodegas Robles y Los Insensatos”.

“Una cita que ha permitido, además, abrir el acceso a nuevos mercados y la consolidación de relaciones comerciales e institucionales con otros países productores y exportadores”, ha matizado Romero.

Datos de la feria

La Barcelona Wine Week, en su edición de 2026, ha registrado 25.953 visitantes, el 20% internacionales procedentes de 73 países, y ha incrementado en un 25% los compradores internacionales invitados por la organización en colaboración con el MAPA e ICEX España Exportación e Inversiones hasta alcanzar los 962 profesionales.

La BWW ha congregado a un millar de compradores y distribuidores nacionales del retail, la distribución especializada y el Canal Horeca, principales vías de distribución del vino en España.

En total, se han generado miles de contactos de calidad y se han propiciado cerca de 13.700 reuniones de negocio en un entorno diseñado para favorecer el intercambio comercial y abrir nuevos mercados a la exportación.