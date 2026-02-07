Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Vino

La Diputación de Córdoba participa de la mano de la DOP Montilla-Moriles y bodegas del marco regulador en la Barcelona Wine Week 2026

PorAntonio Galán

Feb 7, 2026 #Diputación de Córdoba, #DOP Montilla-Moriles

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y bajo el paraguas de ‘Sabor a Córdoba, ha participado, de la mano de la DOP en la Barcelona Wine Week (BWW), salón profesional que se ha celebrado en Barcelona.

Para el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, “no puede haber un mejor escaparate para nuestros vinos y vinagres que este. Así, junto a la DOP y bodegas de referencia de este marco hemos puesto en valor un producto único de nuestra tierra incrementando su visibilidad en el mercado nacional e internacional”.

Romero ha señalado que “en el estad del Consejo Regular han estado presentes Bodegas Alvear, Navisa Industria Vinícola y Pérez Barquero; firmas a las que se han sumado, con estand propio, Bodegas Robles y Los Insensatos”.

“Una cita que ha permitido, además, abrir el acceso a nuevos mercados y la consolidación de relaciones comerciales e institucionales con otros países productores y exportadores”, ha matizado Romero.

Datos de la feria

La Barcelona Wine Week, en su edición de 2026, ha registrado 25.953 visitantes, el 20% internacionales procedentes de 73 países, y ha incrementado en un 25% los compradores internacionales invitados por la organización en colaboración con el MAPA e ICEX España Exportación e Inversiones hasta alcanzar los 962 profesionales.

La BWW ha congregado a un millar de compradores y distribuidores nacionales del retail, la distribución especializada y el Canal Horeca, principales vías de distribución del vino en España.  

En total, se han generado miles de contactos de calidad y se han propiciado cerca de 13.700 reuniones de negocio en un entorno diseñado para favorecer el intercambio comercial y abrir nuevos mercados a la exportación.

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Vino

Bodegas Arrabal Rodríguez se adhiere al proyecto de la Asociación Cultural Vino en Rama

Feb 5, 2026 Antonio Galán
Agrícola Empresa Vino

Abierta la edición 26 de los Premios AJE Córdoba al emprendimiento y la trayectoria empresarial

Ene 22, 2026 Antonio Galán
social Vino

Montilla celebra su III Homenaje a Edgar Allan Poe en la Casa de Palop Texto: Cofrade Andana

Ene 20, 2026 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *