DCAL la app para que agricultores y ganaderos comuniquen a la Junta los daños de las borrascas Leonardo y Marta

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha pedido a los agricultores y ganaderos de la provincia que comuniquen los daños sufridos en sus explotaciones tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta mediante la aplicación DCAL (Datos Climáticos Adversos Locales), impulsada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Molina ha señalado que “estas borrascas han provocado importantes daños en explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia, afectando a cultivos, infraestructuras, caminos rurales y sistemas de riego”, al tiempo que ha subrayado la necesidad de contar con información precisa para actuar con rapidez.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha explicado que “la comunicación de los daños a través de la app DCAL es fundamental para que la Administración tenga un conocimiento real y actualizado del impacto del temporal y pueda valorar las medidas de apoyo necesarias”.

Asimismo, ha recordado la importancia de activar los seguros agrarios correspondientes. “Es imprescindible que los agricultores y ganaderos contacten con sus aseguradoras para tramitar los partes de siniestro y poder acogerse a las coberturas previstas ante este tipo de fenómenos meteorológicos extremos”, ha indicado.

Adolfo Molina ha querido trasladar un mensaje de apoyo al sector primario cordobés, destacando que “el Gobierno andaluz es plenamente consciente de las dificultades que está atravesando el campo tras este episodio de lluvias y está trabajando de manera coordinada para evaluar los daños y acompañar al sector en el proceso de recuperación”.

Por último, el delegado ha reiterado que “el campo cordobés es un pilar estratégico para la economía y el empleo de nuestra provincia, y desde la Junta de Andalucía vamos a seguir al lado de agricultores y ganaderos, ofreciendo información, apoyo y acompañamiento”, animando a los afectados a acudir a sus oficinas agrarias comarcales para recibir asesoramiento.