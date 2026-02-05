Bodegas Arrabal Rodríguez se adhiere al proyecto de la Asociación Cultural Vino en Rama

Como es conocido, la Asociación Vino en Rama está formada por bodegas del marco Montilla-Moriles como Lagar de Casablanca, Bodegas Delgado, Bodegas Doblas, Lagar de Los Frailes, Cooperativa Jesús Nazareno, Bodegas Maíllo, Lagar de la Primilla, Lagar Los Raigones, Bodegas Robles, Bodegas San Pablo a las que se suma la joven Bodegas Arrabal Rodríguez, siendo el proyecto Vino en Rama una iniciativa empresarial que promueve y difunde la cultura y elaboración de vinos “en su estado más puro y natural, expresión máxima del vino”, destacan.

La nueva bodega podrá participar pronto ya con pleno derecho en las actividades e iniciativas que tiene programadas la asociación, concretamente están trabajando tanto en presentar sus nuevos vinos en Granada por primera vez con una nueva fórmula para profesionales que promete originalidad y que suscitará el máximo interés, así como en Córdoba capital, como ya es costumbre, en un evento que reunirá a los elaboradores y a público amante del vino que quiera conocer y disfrutar de las características y valores de los vinos en rama y de las novedades e innovaciones de las bodegas participantes.

Bodegas Arrabal Rodríguez según su apuesta “garantiza la excelencia en la producción de sus vinos y está dedicada a la elaboración de vinos jóvenes con enfoque tradicional pero con ideas innovadoras”.

Produce vinos frescos y auténticos, pensados para gente que busca vinos jóvenes y frutados. Trabaja con variedades autóctonas de la zona.

Entre sus propuestas se incluyen tres vinos semidulces, un vino seco del año y otro con proceso oxigenativo pero sin madera, con el objetivo de acercar la cultura del vino a las nuevas generaciones”.

Este es un principio, aseguran, innovar para los jóvenes, que comparte la nueva bodega plenamente con la máxima del proyecto Vino en Rama que sigue sumando miembros que apuestan por diferenciarse con vinos auténticos que conservan mejor sus cualidades, ofreciendo una experiencia sensorial con más intensidad, más fiel a la viña y a los suelos de donde nacen.