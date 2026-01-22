Abierta la edición 26 de los Premios AJE Córdoba al emprendimiento y la trayectoria empresarial

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE Córdoba) ha convocado la edición 26 de los Premios AJE Andalucía, un certamen que busca reconocer la excelencia, creatividad y liderazgo empresarial y emprendedor de los jóvenes cordobeses.

Bajo el lema “Trayectorias e Iniciativas de Éxito” esta edición mantiene como objetivo destacar proyectos que contribuyen al desarrollo económico de Andalucía en dos categorías:

Iniciativa Emprendedora, dedicada a aquellos proyectos innovadores que han abordado desafíos críticos, contribuyendo al bienestar de la sociedad.

Trayectoria Empresarial, en la que se reconoce a negocios andaluces que, mediante sus logros, han dejado una huella indeleble en la historia empresarial, sirviendo como inspiración para las generaciones futuras.

Fases de la convocatoria

El plazo para presentar candidaturas ya se encuentra abierto y toda la información se encuentra disponible en un nuevo espacio dedicado en la web corporativa de AJE Córdoba a los galardones: https://ajeandalucia.org/cordoba/premios-aje-cordoba/

A través de esta página, los candidatos pueden obtener toda la información necesaria para concurrir a cualquiera de las dos modalidades de los Premios AJE: bases de los premios, requisitos, plazos de entrega de candidaturas y fecha de celebración de la gala de entrega de los premios.

Una larga trayectoria

A lo largo de los últimos veintiséis años, los Premios AJE Córdoba se han consolidado como un referente en el ecosistema emprendedor, reconociendo empresas que han transformado sus sectores y generado impacto. En la última edición, proyectos como Globalzia y Grupo Sercolu fueron galardonados por su innovación, crecimiento sostenido y contribución al entorno.

Para más información y presentación de candidaturas: https://ajeandalucia.org/cordoba/premios-aje-cordoba/