ASAJA Córdoba reclama flexibilizar la PAC ante la imposibilidad de sembrar debido a las lluvias

Asaja Córdoba ha solicitado a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía para que, juntamente con el Ministerio de Agricultura, se flexibilicen las normas de la PAC este año excepcionalmente por la imposibilidad de sembrar por las lluvias, “pero la respuesta tarda en llegar, lo que una vez más se demuestra que la burocracia asfixia al agricultor”.

Asaja solicita tres flexibilizaciones que, de no aceptarse en breve, hará que los agricultores cordobeses dejen de percibir más de 9 millones de euros ya que no podrán percibir ayudas por ejemplo de los denominados Eco regímenes como es el caso del de rotación con especies mejorantes. Este importe está calculado sin contar otras ayudas que igualmente el agricultor dejará de percibir y de las que el agricultor tiene compromisos plurianuales, como la ayuda agroambiental de rotación de herbáceos de secano. Tampoco se han tenido en cuenta las penalizaciones por no hacer las rotaciones obligatorias, por condicionalidad, que pueden ascender hasta el 5% de la ayuda percibida por cada agricultor.

Otra de las flexibilizaciones que solicita la organización agraria son las relacionadas con la BCAM 7 de Condicionalidad que obliga al agricultor a rotar los cultivos o diversificar cada año ya que en campañas como ésta el agricultor no siembra lo que tiene previsto por la imposibilidad de entrar en las parcelas por lo que no podrá cumplir los requisitos.

También, hace referencia a las relacionadas con la obligación de sembrar una superficie mínima de leguminosas para optar a la ayuda de Eco Régimen de rotación con especies mejorantes y la ayuda agroambiental de herbáceos de secano.

Igualmente, el no poder entrar en las tierras imposibilita muchas siembras y además las que están sembradas “es posible que no lleguen a buen puerto por encharcamientos”.

Asaja alerta que este año, de no aprobar flexibilizaciones, solo en Córdoba se perderán más de 9 millones de euros “ya que los agricultores no podrán percibir estas ayudas y esto unido a la baja rentabilidad de los cultivos herbáceos en la actualidad vaticina otro año negro para los agricultores”.

Por otro lado, la organización agraria recuerda que el 31 de diciembre del 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea DOUE) un reglamento que modifica algunos artículos del reglamento 2021/2115 para la PAC 2026 e introduce cambios que podrían flexibilizar normas de obligado cumplimiento para agricultores y ganaderos europeos, “pero a día de hoy no se ha traspuesto la norma en España ni en Andalucía por lo que, una vez más la burocracia es lenta y no llega a tiempo, aun estando publicada en el DOUE”.

Por ello, ASAJA CORDOBA solicita que se publiquen las flexibilidades solicitadas y que “se adapte el reglamento publicado en el DOUE de manera urgente para que los agricultores puedan adaptar sus planes de siembra a la situación actual y no vean perjudicadas su ayudas de la PAC para 2026, toda vez que ya están siendo perjudicadas sus siembras desde el punto de vista agronómico y de rentabilidad”.