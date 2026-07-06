La Diputación abre el plazo para solicitar una reducción del 75 % en la tarifa de recogida de basura

La Diputación de Córdoba, a través de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa), abre el plazo, hasta el 30 de septiembre, para solicitar una reducción del 75 por ciento en la tarifa de recogida y tratamiento de residuos domésticos, durante tres años, hasta 2029.

Esta reducción, que puede ser solicitada desde el 1 de julio, está dirigida a jubilados y pensionistas; perceptores de la renta mínima de inserción social o del Ingreso Mínimo Vital; familias numerosas; mujeres víctimas de violencia de género; unidades familiares con dos o más miembros en edad de trabajar que se encuentren en situación de desempleo; y unidades familiares compuestas por un solo miembro en edad de trabajar o que esté desempleado.



El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, ha explicado que “para acceder a estas ayudas se deben cumplir una serie de requisitos como que la vivienda sea la residencia habitual del beneficiario, ya sea en régimen de propiedad, alquiler o precario. Asimismo, los ingresos brutos anuales del solicitante y de su cónyuge o pareja de hecho no podrán superar 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)”.



Además, los solicitantes deberán acreditar que no son titulares de otros bienes inmuebles patrimoniales distintos de su vivienda habitual, salvo determinadas excepciones contempladas en las bases reguladoras, y encontrarse al corriente de pago tanto de la prestación patrimonial por residuos domésticos como del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).



El también presidente de Epremasa ha añadido que “desde la institución provincial se recuerda que el beneficiario deberá figurar como titular del recibo de la prestación patrimonial no tributaria por residuos domésticos. En caso contrario, será necesario tramitar previamente el cambio de titularidad, trámite que también podrá solicitarse junto con la petición de reducción”.



Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica de Epremasa, en los registros de entrada de los ayuntamientos, en las oficinas del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL) y en la sede física de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, situada en la Avenida del Mediterráneo de Córdoba.



Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a las viviendas ubicadas en los municipios adheridos a la gestión integral de residuos de la Diputación de Córdoba, entre los que se encuentran Alcaracejos, Algallarín, Almedinilla, Almodóvar del Río, Añora, Baena, Belalcázar, Belmez, Benamejí, Los Blázquez, Bujalance, Cañete de las Torres, Carcabuey, Cardeña, La Carlota, El Carpio, Castro del Río, Conquista, Doña Mencía, Santaella, Valenzuela, Valsequillo, La Victoria, Villa del Río, Villafranca, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey, Villaralto, Villaviciosa, El Viso y Zuheros, entre otros municipios de la provincia.