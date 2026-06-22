Castro del Río acoge el IV Torneo Internacional de Fútbol Sala – Copa 6 Naciones Sub-17

Castro del Río volverá a convertirse en el epicentro internacional del fútbol sala base con la celebración del IV Torneo Internacional de Fútbol Sala – Copa 6 Naciones Sub-17, que tendrá lugar del 24 al 28 de junio en la localidad cordobesa.

El torneo reunirá a seis de las selecciones nacionales con mayor proyección del panorama internacional: España, Brasil, Portugal, Francia, Indonesia y Marruecos, vigente campeona de la competición. Durante cinco días, los aficionados podrán disfrutar de encuentros de máximo nivel protagonizados por algunas de las futuras estrellas del fútbol sala mundial.

La Copa 6 Naciones se ha consolidado como una referencia internacional en categorías de formación, convirtiendo a Castro del Río en un punto de encuentro para jóvenes talentos, federaciones y aficionados de distintos continentes. Además de la competición deportiva, el evento supone una importante promoción para la provincia de Córdoba y para el municipio anfitrión.

La organización del torneo corre a cargo del Patronato Municipal de Deportes de Castro del Río y del Ayuntamiento de Castro del Río, instituciones que continúan apostando por un evento que se ha convertido en una cita imprescindible dentro del calendario internacional del fútbol sala de formación.

El campeonato cuenta con el patrocinio de la Diputación de Córdoba , la Fundación Cajasol, Roviplanta, Avatel y la Federación de Fútbol Sala de Indonesia (FFI), entidades cuyo compromiso y apoyo resultan fundamentales para hacer posible la celebración de este evento internacional y para seguir impulsando el desarrollo del fútbol sala base y la formación de jóvenes deportistas.

Como parte de las actividades previstas, el jueves 25 el torneo contará con la presencia de Javier Lozano, una de las figuras más relevantes en la historia del fútbol sala español, exseleccionador nacional y expresidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, cuya asistencia contribuirá a realzar el prestigio de esta cita internacional.

La organización espera una gran respuesta del público para disfrutar de una competición que, edicióntras edición, sigue creciendo en prestigio y nivel deportivo y que volverá a situar a Castro del Río en elmapa internacional del fútbol sala formativo.

Cabe destacar asimismo la labor de César Tienda, director técnico del torneo y figura clave en la organización y desarrollo de esta competición, cuyo trabajo ha sido fundamental para consolidar este torneo como una referencia internacional dentro del fútbol sala de formación.

Horarios de competición

Miércoles 24 de junio

17:30 h | España – Indonesia

19:30 h | Portugal – Marruecos

Jueves 25 de junio

17:30 h | Marruecos – Francia

19:30 h | España – Brasil

Viernes 26 de junio

17:30 h | Indonesia – Brasil

19:30 h | Francia – Portugal

Sábado 27 de junio

12:00 h | Tercer clasificado Grupo A – Tercer clasificado Grupo B

17:30 h | Semifinal 1: Primero Grupo B – Segundo Grupo A

19:30 h | Semifinal 2: Primero Grupo A – Segundo Grupo B

Domingo 28 de junio

10:00 h | Partido por el tercer y cuarto puesto

12:00 h | Gran Final

