El Partido Verde apoya la lucha vecinal contra la planta de biometano en el sur de Córdoba



Los coportavoces provinciales del Partido Verde, Salustiano Luque y Ana María Carnero, exigen la paralización cautelar del proyecto y reclaman a la Junta de Andalucía y a los Ayuntamientos que escuchen a las plataformas ciudadanas ante la masiva oposición social mostrada en las calles

Tras la multitudinaria protesta que el pasado martes llenó las calles de Baena para mostrar el rechazo frontal de la ciudadanía a la construcción de una planta de biometano, el Partido Verde (Verdes EQUO) ha querido expresar su firme apoyo a la plataforma vecinal y a todos los colectivos que luchan contra lo que consideran un atropello medioambiental.

Desde la formación ecologista alertan de las graves consecuencias que esta planta, proyectada en un entorno de alto valor agrícola, podría suponer para la comarca. La gestión de residuos, el tráfico pesado que conllevará la instalación y el riesgo potencial de contaminación de los acuíferos son preocupaciones que, a juicio del Partido Verde, han sido ignoradas por los promotores y la administración.

Salustiano Luque, coportavoz provincial del Partido Verde, ha señalado que «estamos ante un ejemplo claro de cómo se intenta imponer un modelo energético bajo el falso paraguas de la sostenibilidad. La planta de biometano en Baena no responde a las necesidades de la población, sino a intereses industriales que ponen en peligro el olivar y el ecosistema de la Campiña. Lo que ha ocurrido en las calles de Baena es el reflejo de un pueblo que no va a permitir que su futuro se hipoteque por una instalación altamente contaminante».

Por su parte, Ana María Carnero, coportavoz de la formación ecologista en Córdoba, ha subrayado el impacto socioeconómico y la falta de transparencia: «la ciudadanía está harta de enterarse de proyectos que transforman el territorio sin un debate público real. La planta amenaza no solo el medio ambiente, sino también nuestra economía basada en una agricultura de calidad. Como viene advirtiendo la Plataforma Stop Biometano Sur de Córdoba, los riesgos superan cualquier beneficio energético planteado. Exigimos a las autoridades locales y autonómicas que escuchen el clamor popular y detengan este proyecto inmediatamente».

El Partido Verde reafirma su compromiso con la transición energética real, basada en el autoconsumo y la generación distribuida, y rechaza frontalmente macroproyectos que solo buscan la rentabilidad empresarial a costa del bienestar de la ciudadanía y la salud de los suelos y aguas.