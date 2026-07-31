El Montilla Club de Fútbol solicita la vacante en el Grupo X de Tercera RFEF

El Montilla Club de Fútbol desea informar a sus socios, aficionados y a la opinión pública sobre una cuestión de gran relevancia deportiva para nuestra entidad de cara a la temporada 2026/2027.

El ascenso del Salerm Cosmetics Puente Genil F.C. a Segunda Federación , acordado por mejor mérito deportivo, va a generar una plaza vacante en el Grupo X del Campeonato Nacional de Tercera Federación. Corresponde a la Real Federación Andaluza de Fútbol resolver la cobertura de dicha vacante conforme a la normativa vigente.

Nuestra entidad entiende que ostenta el mejor derecho deportivo para ocupar esa plaza. El Montilla C.F. finalizó la temporada 2025/2026 como cuarto clasificado del Grupo I de la División de Honor Sénior y disputó la final de la fase de ascenso a Tercera Federación, siendo el club con mejor rendimiento de la máxima categoría territorial que no logró finalmente el ascenso.

Este derecho no responde a una interpretación propia del club, sino a la aplicación de la normativa federativa vigente, que atribuye la cobertura de este tipo de vacantes al club que ostente el mejor derecho deportivo de la categoría inmediatamente inferior que no hubiera obtenido el ascenso, sin otorgar preferencia a los equipos descendidos.

Ya el pasado 22 de junio de 2026, anticipándose a los acontecimientos, el Montilla C.F. puso en conocimiento de la Real Federación Andaluza de Fútbol su interés por la plaza que eventualmente pudiera quedar vacante. Confirmada ahora esa circunstancia, y en virtud de la decisión adoptada por su Junta Directiva, el club ha presentado con fecha 31 de julio de 2026 la solicitud formal de adjudicación de la plaza.

El club afronta este proceso con serenidad y confianza, convencido de que la vacante se resolverá conforme a la normativa vigente y al mérito conseguido en el terreno de juego. Manifestamos, asimismo, nuestro pleno respeto a las decisiones que, en el ejercicio de sus competencias, adopte la Real Federación Andaluza de Fútbol.

Agradecemos, como siempre, el apoyo incondicional de nuestros socios y aficionados, y seguiremos informando puntualmente de cualquier novedad.