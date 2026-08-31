Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Atletismo/triatlon Montemayor

Inscripciones en la Escuela de Atletismo del Club Atletismo Montemayor

PorAntonio Galán

Ago 31, 2026 #Atletismo Montemayor

El Club Atletismo Montemayor abre las inscripciones para la nueva temporada de nuestra Escuela de Atletismo.

Comenzamos el martes 15 de septiembre en la Pista de Atletismo de Montemayor, en horario de verano hasta que bajen un poco las temperaturas.

Acampada de la Escuela de Atletismo del Club Atletismo Montemayor

Este año tendremos dos grupos de entrenamiento:

  • Grupo hasta 9 años (Horario inicial: 17:00 h a 18:00 h): Un grupo pensado para aprender jugando, mejorar la coordinación, el equilibrio, la velocidad, los saltos, los lanzamientos y fomentar sus capacidades físicas de una forma divertida y adaptada a su edad.
  • Grupo de 10 años en adelante (Horario inicial: 18:00 h a 19:30 h): Entrenamientos más enfocados en las pruebas del atletismo: velocidad, vallas, saltos, lanzamientos, relevos y resistencia, con aprendizaje técnico y mejora física progresiva.

Los menores de 9 años con interés por competir podrán entrenar con el grupo de mayores.

Inscripción:

Si quieres que tus hijos descubran el atletismo, hagan deporte, aprendan, se diviertan y formen parte de un grupo activo, este es el momento.

Ven a entrenar con el Club Atletismo Montemayor: pasión, esfuerzo y superación.

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Montemayor social

El IES Ulia Fidentia, de Montemayor seleccionado para formar parte de las Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS)

Ago 30, 2026 Antonio Galán
Montemayor Montilla Vino

Llega la IV Vendimia Infantil con Montemayor como localidad invitada

Ago 26, 2026 Antonio Galán
Cultura Montemayor

La campaña arqueológica saca a la luz restos de una nueva fortificación anterior al Castillo de Dos Hermanas

Ago 20, 2026 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *