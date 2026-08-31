Inscripciones en la Escuela de Atletismo del Club Atletismo Montemayor

El Club Atletismo Montemayor abre las inscripciones para la nueva temporada de nuestra Escuela de Atletismo.

Comenzamos el martes 15 de septiembre en la Pista de Atletismo de Montemayor, en horario de verano hasta que bajen un poco las temperaturas.

Este año tendremos dos grupos de entrenamiento:

Grupo hasta 9 años (Horario inicial: 17:00 h a 18:00 h): Un grupo pensado para aprender jugando, mejorar la coordinación, el equilibrio, la velocidad, los saltos, los lanzamientos y fomentar sus capacidades físicas de una forma divertida y adaptada a su edad.

Grupo de 10 años en adelante (Horario inicial: 18:00 h a 19:30 h): Entrenamientos más enfocados en las pruebas del atletismo: velocidad, vallas, saltos, lanzamientos, relevos y resistencia, con aprendizaje técnico y mejora física progresiva.

Los menores de 9 años con interés por competir podrán entrenar con el grupo de mayores.

Inscripción:

atletismomontemayor@hotmail.com

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Si quieres que tus hijos descubran el atletismo, hagan deporte, aprendan, se diviertan y formen parte de un grupo activo, este es el momento.

Ven a entrenar con el Club Atletismo Montemayor: pasión, esfuerzo y superación.