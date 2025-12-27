Empleo refuerza su oferta de formación en tecnología 5G con 630 nuevas plazas gratuitas

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha abierto el plazo de inscripción de una nueva convocatoria del programa de formación en tecnologías 5G que impulsa desde 2023 en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación.

Los cursos, totalmente gratuitos, comenzarán a impartirse en febrero de 2026 y ofrecerán a otros 630 alumnos la posibilidad de especializarse en conocimientos con un alto grado de demanda en el mercado laboral, como inteligencia artificial, big data, internet de las cosas o realidad virtual y aumentada. Las solicitudes pueden tramitarse en la página web www.formacionen5g.es y en la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Pionero en España, el programa ofrece a los participantes formación en tecnologías disruptivas con el objetivo de capacitar a los futuros profesionales ante los desafíos y oportunidades laborales que ofrecen los nuevos sectores productivos vinculados a la digitalización, mejorando así sus oportunidades de empleabilidad y el grado de competitividad de las empresas andaluzas. El objetivo de la iniciativa es formar a 3.700 alumnos en los próximos dos años a través de 84 cursos.

Sumada a las recientes convocatorias, la nueva oferta de plazas logrará que el próximo año el programa se imparta en las ocho provincias andaluzas. En concreto, han comenzado las inscripciones para seis cursos de ‘Programación en inteligencia artificial y big data aplicada a entornos 5G’ en Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. A estas formaciones se les suman además tres cursos del itinerario de ‘Programación de soluciones de IoT y smart cities’ en Linares (Jaén), Jerez de la Frontera (Cádiz) y Málaga; y de ‘Programación en realidad virtual y aumentada para entornos 5G’ en Algeciras (Cádiz), Jaén, Jerez de la Frontera, Linares y Málaga, modalidades complementarias que se prevé convocar próximamente en el resto de provincias.

Cursos híbridos de ocho semanas

Cada acción formativa ofrece 45 plazas y cuenta con 150 horas de duración, distribuidas en ocho semanas. Combinan un 80% de formación ‘online’ con un 20% de tutorías presenciales en centros equipados con conectividad 5G y recursos específicos para el desarrollo de proyectos prácticos. La formación es gratuita y está dirigida prioritariamente a personas en situación de desempleo, con la posibilidad de reservar un cupo del 30% de las vacantes para personas ocupadas que deseen actualizar sus competencias digitales.

Para participar no se requieren conocimientos previos en tecnología o informática, pero sí es necesario contar con alguna de las siguientes titulaciones mínimas: ciclos formativos de grado medio o superior, bachillerato, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente. Al finalizar, las personas participantes recibirán un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Esta edición del programa será desarrollada nuevamente por la UTE formada por Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación, en la que la primera es la encargada de dotar a los centros de formación de tecnología 5G y de los recursos técnicos necesarios. Por su parte, Integra Conocimiento & Innovación asume la impartición de las especialidades formativas, aportando también un equipo docente especializado y una metodología práctica orientada al desarrollo de proyectos reales y a la mejora efectiva de la empleabilidad del alumnado.