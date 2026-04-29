Ofertas de empleo disponibles en Montilla y comarca

Montilla y comarca presentan en estos momentos distintas oportunidades laborales en sectores como la industria agroalimentaria, el comercio, la hostelería o los servicios. Tanto si buscas un puesto fijo como si prefieres un trabajo temporal, aquí puedes encontrar una selección de vacantes activas adaptadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
A continuación, te mostramos algunas de las ofertas de empleo más destacadas esta semana en Montilla y su entorno:
Se busca conductor/a de camión lona para rutas internacionales, realizando transporte de mercancías, carga y descarga y revisión básica del vehículo. Se requiere carnet C+E y se valorará experiencia previa. Se ofrece incorporación inmediata, estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo con contrato eventual con posibilidad de continuidad.
Oferta publicada en LinkedIn
Se busca electricista para realizar instalaciones eléctricas, montaje de cuadros, conexionado, tirada de cables e instalación de bandejas. Se requiere formación de grado medio, experiencia mínima de 1 año y conocimientos en electricidad y automatismos. Se ofrece salario entre 20.000 € y 28.000 € brutos anuales, buen ambiente de trabajo y oportunidades de crecimiento, con posibilidad de coche de empresa.
Oferta publicada en InfoJobs
Delegado/a Comercial – Montilla
Se busca delegado/a comercial para captación y fidelización de clientes en el sector textil, asesoramiento técnico, gestión de cartera y seguimiento de pedidos. Se valorará nivel B1 de inglés y disponibilidad para viajar, así como carnet de conducir. Se ofrece salario de 1.800 € brutos mensuales y jornada completa en horario partido.
Oferta publicada en el Servicio Andaluz de Empleo
Instalador/a de aire acondicionado – La Rambla
Se busca técnico/a en climatización y fontanería para realizar instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado, calefacción y redes de fontanería en entornos residenciales, comerciales e industriales. Se requiere formación técnica en climatización o fontanería, experiencia mínima de más de 5 años, conocimientos en instalaciones térmicas y PRL de 20 horas en fontanería y climatización. Se valorará carnet de conducir. Se ofrece incorporación a un equipo profesional, oportunidades de desarrollo y salario de 1.800 € brutos mensuales según convenio.
Oferta publicada en InfoJobs
Enfermero/a – Lucena
Se busca enfermero/a para residencia de mayores en Lucena, realizando atención directa a residentes en turno de mañana. Se requiere titulación oficial en Enfermería, habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Se valorará experiencia en geriatría. Se ofrece contrato indefinido, turno de mañana y salario de 1.567,96 € brutos mensuales.
Oferta publicada en Tablondeanuncios.com